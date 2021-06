Hongarije fel over ‘koloniale’ Rutte, nadat hij Orbán ‘ongekend stevig’ aansprak

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) heeft Hongarije donderdagavond verzocht een vertrekprocedure uit de Europese Unie in gang te zetten. „Dat heb ik niet eerder gedaan”, aldus Rutte. Maar Orbán was volgens hem „niet onmiddellijk van plan” te vertrekken. Het Oost-Europese land ligt onder vuur binnen de EU door een onlangs aangenomen anti-homowet. Voor Rutte kan Hongarije door het aannemen van de wet niet langer deel uitmaken van de EU. „Of ze zijn lid van de EU en de waardengemeenschap die daarbij hoort”, stelde de premier. „Of ze gaan eruit.”

Tegen de pers zei Rutte donderdagavond dat de Hongaarse premier Viktor Orbán „ongekend stevig” is aangesproken door het „overgrote deel” van de aanwezige regeringsleiders. Dat noemde hij „heftig en indrukwekkend”. De woorden van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, zelf getrouwd met een man, zorgden volgens Rutte voor „tranen in de ogen bij iedereen”. Alleen Polen, Slovenië en Bulgarije zouden Hongarije hebben gesteund. Rutte zei dat de sfeer „niet geweldig” was.

In de Hongaarse media klinkt er kritiek op Rutte. De pro-regeringskrant Magyar Nemzet schrijft dat Hongarije „vanuit West-Europa wordt beschoten, aangevallen en beledigd”. De krant spreekt van een „krankzinnige aanval” op het aannemen van een wet „die de rechten van homoseksuelen en biseksuelen niet inperkt”. Ook andere Hongaarse kranten verdedigen de wet.

Het verzoek van Rutte aan Hongarije om uit de EU te treden is in het verkeerde keelgat geschoten van de Hongaarse justitieminister Judit Varga. De opmerking dat Hongarije niet langer past in de Europese Unie is „niet meer dan een nieuwe episode in de serie van chantage”, schrijft Varga op sociale media. De minister stelt dat Hongarije helemaal niet uit de EU wil vertrekken. „In tegendeel, we willen haar redden van de hypocrieten.”

Grapperhaus

De opmerkingen van Rutte komen volgens Varga voort uit „oude koloniale arrogantie”. Ze stelt haar „hele leven te zullen vechten” om ervoor te zorgen dat „Hongaren nooit voor Rutte en andere kolonisators hoeven te knielen”. Haar Nederlandse collega Ferd Grapperhaus (CDA) reageerde vervolgens op Varga via Twitter. Volgens Grapperhaus is „gerechtigheid geen hypocrisie”. De bewindsman vindt dat justitieministers in „de eerste plaats verdedigers zijn van alle personen in de EU, ongeacht hun geaardheid”. „We moeten iedere wetgeving of beleid dat de rechten van lhbti’ ers inperkt krachtig verwerpen”, aldus Grapperhaus.

Steen des aanstoots van Rutte en Grapperhaus is een wet die „lhbti-propaganda” verbiedt voor kinderen onder de achttien jaar. Dat betekent dat jeugdfilms en advertenties gericht op kinderen geen niet-heterokoppels mogen tonen. Ook scholen mogen geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit. De wet is donderdag ondertekend door de Hongaarse president. De Europese Commissie kondigde op basis van de wet aan een juridische procedure te starten. Voorafgaand aan de EU-top ondertekenden zeventien regeringsleiders een oproep waarin ze zich verzetten tegen „discriminatie van de lhbti-gemeenschap”.