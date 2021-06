Grijpt de buitenstaander Neways?

Het komt niet vaak voor, maar het lijkt nu wel te gaan gebeuren bij de biedingenstrijd om elektronicabedrijf Neways: de buitenstaander, in dit geval de Twentse investeerder Bernard ten Doeschot, wint.

Terwijl: wat zou er in de situatie bij Neways niet méér voor de hand liggen dan dat de insider wint? De insider is hier het alomtegenwoordige industriële familiebedrijf VDL.

Ga maar na. VDL en Neways kennen elkaar door en door. Ze zijn industriële partners en maken samen producten voor bijvoorbeeld chipmachinefabrikant ASML. Daarom was VDL ook geïnteresseerd om een overnamebod te doen op Neways en het bedrijf (2.700 werknemers) aan VDL (15.000 werknemers) toe te voegen. Ze zijn ook streekgenoten. VDL heeft verschillende fabrieken in en om Eindhoven, Neways zit in Son en Breugel. Bovendien is VDL de grootste aandeelhouder van Neways, al jaren, met een belang van ruim 27 procent.

Investeerder uit Enschede

VDL (omzet in 2020 4,6 miljard euro) zag dus een koopje. Maar zoals het er nu uitziet, wordt een in Eindhoven niet zo bekende industriële investeerder uit Enschede de nieuwe eigenaar.

Hij is Bernard ten Doeschot. Hij zag óók een koopje. Hij heeft de afgelopen dagen overeenstemming bereikt met de directie en commissarissen van Neways over een bod dat hoger is dan dat van VDL.

Ten Doeschot heeft de openlijke steun gekregen van de top van Neways

Zijn investeringsmaatschappij Infestos biedt 14,55 euro per aandeel Neways, VDL ‘maar’ 13 euro. Dat VDL-bod vonden Neways en verschillende kleinere aandeelhouder te laag.

Bovendien heeft Ten Doeschot ook de openlijke steun gekregen van de top van Neways. En juist die steun ontbeerde VDL. Een akkoord met de directie en commissarissen is in ‘Nederland consensusland’ een belangrijke stap naar een geslaagde overname. De directie moet de belangen van alle betrokken partijen met elkaar in overeenstemming brengen, van aandeelhouders tot en met werknemers. Wie de directie achter zich heeft, heeft het bedrijf al bijna binnen.

Dat zou een onverwacht ontkoping zijn. VDL en Neways begonnen in mei met overnamegesprekken. Maar ze werden al snel afgebroken. Vervolgens deed VDL, toch wel onverwacht, een vijandig overnamebod met de hogere prijs van 13 euro per aandeel. Zulke biedingen zónder instemming van de directie zijn zeldzaam in Nederland en slagen eigenlijk alleen als de geboden prijs om van te watertanden is.

Méér dan metaal

Maar zover ging VDL niet. Het familieconcern dacht voor niet al te veel geld – het bod van VDL waardeerde Neways rond de 150 miljoen euro – in één klap een stuk groter te worden in de elektronica.

VDL is daar veel aan gelegen. De laatste maanden maakt het concern nadrukkelijk duidelijk dat het méér ambities heeft dan metaal bewerken. Het wil de machines en producten die het maakt, van stalinstallaties tot bussen en auto’s, zelf al zoveel mogelijk uitrusten met elektronica – dat is efficiënt en verbetert de concurrentiepositie. Eind 2020 nam het nog TBP Electronics over: een Zuid-Hollands bedrijfje dat elektronica maakt voor onder meer industriële machines.

Met Neways, qua personeelsaantal de grootste overname ooit voor VDL, zou het in één keer een stuk groter worden op dat gebied. Veel te gemakkelijk, klaagden Neways en sommige aandeelhouders als het Amsterdamse Add Value Fund. Zij schetsen het beeld van een zuinig VDL, dat een koopje zag.

Neways kwam net uit een moeilijke periode. Een reorganisatie kostte 300 banen. De nieuwe topman Eric Stodel was bezig met het uitvoeren van een nieuwe strategie. Daarmee wil Neways minder afhankelijk worden van de auto-industrie. VDL zou nu de boel snel willen overnemen voordat het bedrijf weer beter zou gaan lopen – en dus waardevoller zou worden.

Dat was niet het doel van de Neways-top. Tussen de twee industriebedrijven werd de sfeer na jaren van samenwerking snel ijzig. Neways stuurde na het vijandige bod van VDL een persbericht uit waarin het schreef dat het van het bod had vernomen via de media.

Vrijdagochtend leek VDL op zijn beurt overvallen door het tegenbod. Het bedrijf was juist voornemens maandag een officieel biedingsbericht bij de Autoriteit Financiële Markten in te dienen. Vrijdag was de laatste dag waarop VDL dit volgens de wettelijke termijnen openbaar moest maken, een persbericht was al klaar.

Textielvilla

Met zijn hogere bod staat Infestos, dat kantoor houdt in de voormalige villa van een Twentse textielbaron, op voorsprong. VDL kon bij zijn bod rekenen op het aandelenpakket van ruim 28 procent van ZBG Capital van investeerder Frank Zweegers. Maar hij kan onder zijn toezegging aan VDL uit, omdat Infestos een duidelijk hogere prijs biedt.

Ten Doeschot, die vlak na de eerste gesprekken tussen VDL en Neways 3 procent van de aandelen kocht, mikt op een meerderheidsbelang in Neways. Maar tussen de regels van zijn aankondiging lees je dat hij niet uitsluit dat VDL ook zijn aandelen aan hem zal verkopen. VDL zei vrijdagmiddag alle opties open te houden, waaronder het evenaren van het bod van Ten Doeschot.

Een geslaagde overname zou zijn faam als industrieel bevestigen. Hij verdiende een fortuin met de verkoop van chemiebedrijf Norit in 2007. Sindsdien steekt hij aanzienlijke bedragen in nieuwe industriële bedrijven, zoals Alfen (laadpalen) en NX Filtration (waterzuivering). Beide heeft Infestos succesvol naar de beurs gebracht. Nu is hij geen verkoper, maar koper.