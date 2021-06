Gaat prima

Samen met een oudere dame zit ik in de wachtruimte bij de internisten. De deur van de spreekkamer gaat open en er schuifelt een hoogbejaarde vrouw naar buiten, met een stapel papieren op haar rollator. Ze zet koers naar de balie. Mijn medepatiënt blijkt haar te kennen.

„Hallo, hoe gaat het met jou?”, vraagt ze.

„O, goed hoor”, is het antwoord. „Ik krijg er nog wat extra vergif bij en dan gaat het weer prima.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl