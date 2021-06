FNV roept op tot landelijke stakingsdag kinderopvangpersoneel

Vakbond FNV roept al het kinderopvangpersoneel te staken op 8 juli. Op die dag organiseert FNV een landelijke stakingsdag, zo heeft de vakbond vrijdagochtend bekendgemaakt. Reden is het cao-akkoord dat donderdag is gesloten door de werkgevers en kleinere vakbond CNV. Volgens de FNV schieten de afspraken tekort en helpen die niet aan de aanpak van de hogere werkdruk in de sector. Debbie van Leiden, FNV-bestuurder kinderopvang, stelt dat werkgevers onvoldoende verantwoordelijkheid nemen en te veel laten afhangen van de politiek.

Over de acties zegt Van Leiden dat de „actiebereidheid hoog is”, maar tegelijkertijd ontvangt FNV „veel signalen van leden dat zij door hun directe omgeving geïntimideerd worden niet te gaan staken”. Volgens Van Leiden inventariseren verschillende werkgevers wie er gaan staken, zodat ze de werkroosters daarop kunnen aanpassen en waardoor ze niet zonder personeel komen te zitten. „Werkgevers proberen op deze manier onder het onderkruipersbeding uit te komen.” De vakbond zal in dat geval mogelijk juridische stappen nemen tegen de betreffende organisatie.

Donderdag sloten vakbond CNV en de werkgevers een akkoord over een nieuwe cao. Onderdeel daarvan was een jaarlijkse loonsverhoging van 3 procent en een eenmalige salarisverhoging van 0,5 procent. Ook wordt van werkgevers verwacht dat ze de werkdruk moeten verminderen. Kinderopvangpersoneel zegt te maken te hebben met „steeds hogere eisen en toenemende taken”, waardoor ze meer onbetaalde uren moeten maken. Ook is er sprake van personeelstekorten in de sector.