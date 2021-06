EU blaft harder tegen Orbán, maar bijt nog steeds niet

Het Nederlandse kabinet mag dan demissionair zijn, als het gaat om de homorechten in Hongarije is daar niets van te merken. De afgelopen dagen haalde premier Mark Rutte (VVD) op de EU-top in Brussel ongekend fel uit naar zijn Hongaarse evenknie Viktor Orbán en naar de anti-lhbti-wet die vorige week door Boedapest werd aangenomen. Wat Rutte betreft staat het Hongaarse EU-lidmaatschap ter discussie. „Of ze zijn lid van de EU en de waardengemeenschap die daarbij hoort of ze gaan eruit.”

Een opmerkelijk statement. Een land kan zelf beslissen om uit de EU te vertrekken (zie Brexit), maar over een onvrijwillige exit staat niets in de verdragen. Wat wel kan: een land dat de Europese rechtsstaat niet langer onderschrijft stap voor stap het stemrecht afpakken (de ‘artikel 7-procedure’), wat kan voelen als een gedwongen vertrek, maar het feitelijk niet is. Tegen zowel Hongarije als Polen loopt al jaren zo’n procedure. Maar een veroordeling vergt unanimiteit binnen de EU, en beide landen houden elkaar de hand boven het hoofd.

Een opgelegde exit kan niet alleen niet, die zou om economische en geopolitieke redenen ook onwenselijk zijn. Aan de oostelijke grenzen van de EU zou een groot veiligheidsprobleem ontstaan, zo weet Rutte ook. Waarom dan toch zulke grote woorden?

Lastige concurrent

Deels is dat een kwestie van nationale politiek. De PVV van Geert Wilders, van oudsher een lastige concurrent voor de VVD, bewondert Orbán openlijk, om diens harde migratiepolitiek, maar ook omdat hij geregeld de Europese Unie weet te tergen. Donderdag bood Wilders de Hongaren via Twitter zijn „verontschuldigingen aan voor die nuttige idioot Rutte”.

In de Tweede Kamer probeert Rutte die adoratie geregeld tegen Wilders te gebruiken. Hij zegt dan: hoe kan een partij met het woord ‘vrijheid’ in de naam een land bewonderen waar minderheden, maar ook onafhankelijke journalistiek steeds meer in de verdrukking komen? Orbán is voor Rutte dus al langer een stok om Wilders mee te slaan. En die stok is door de internationale ophef over de Hongaarse homowet alleen maar dikker geworden.

Maar Rutte stond tijdens de top niet alleen. Orbán werd in Brussel, tijdens het diner met zijn collega-regeringsleiders, van alle kanten keihard aangevallen. En dat is opmerkelijk: al eerder voerde de regering-Orbán zeer controversiële wetgeving in, en waren er aanvaringen over de onafhankelijkheid van rechters, media of universiteiten. Daar ontstond in West-Europa ook ophef over, maar geen brede, publieke ophef zoals nu – deels gevoed door EK Voetbal-relletjes rond aanvoerdersbanden en stadionverlichting in regenboogkleuren. Homorechten lijken te appelleren aan een breder sentiment dan de minstens zo belangrijke, maar toch wat abstract klinkende ‘rechtsstaat’.

Tijdens de EU-top werd het bovendien persoonlijk, met de Luxemburgse premier Xavier Bettel, zelf getrouwd met een man, die refereerde aan zijn eigen moeizame coming-out en daarmee grote indruk maakte op andere EU-leiders in de zaal.

Dat Orbán zo alleen aan tafel zat, komt ook doordat hij veel politieke invloed is verloren in Brussel. Zijn Fidesz-partij zat jaren in de Europese fractie van christen-democratische partijen (EVP), de machtigste politieke familie van de EU, met onder meer de partij van de Duitse bondskanselier Merkel. In het voorjaar verloor Orbán deze paraplu: nadat één van zijn mensen in het Europees Parlement de EVP-leider „Gestapo-praktijken” had verweten kwam het tot een breuk.

Hoe nu verder? Juristen en Europarlementariërs vinden dat de Europese Commissie, die waakt over de naleving van EU-verdragen, zich harder moet opstellen tegenover landen die overduidelijk rechtsstatelijk uit de pas lopen. Brussel verdedigt zich steevast door te stellen dat het opbouwen van een zaak nu eenmaal tijd vergt en ze het zich niet kan veroorloven af te gaan voor de rechter.

Probleem is dat tegen de tijd dat procedures afgerond zijn, het kwaad al geschied is.

Critici betogen dat de Commissie meer risico moet nemen. Dat doet ze immers ook met opzienbarende mededingingszaken tegen grote techbedrijven als Apple en Google. Ook in die zaken fluit de hoogste EU-rechter de Commissie af en toe terug. Maar daarmee toonde ze wel lef, en werd in ieder geval een sterk signaal afgegeven.

Resten andere manieren om, in de woorden van Rutte, „Hongarije op de knieën te krijgen”? Het nieuwe mechanisme waarmee Brussel EU-landen die de rechtsstaat schenden financieel wil korten, lijkt weinig bruikbaar. Een sanctie kan alleen worden opgelegd als de financiële belangen van de EU gevaar lopen, wat met de nieuwe Hongaarse wet lastig te bepalen is.

Zo bezien is het gebruik van grote woorden wel begrijpelijk. Hoewel Hongarije moeilijk uit de EU kan worden gezet, werkt dreigen daarmee misschien toch, al is het maar omdat veruit de meeste Hongaren helemaal niet van het profijtelijke EU-lidmaatschap af willen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Orbán buigt als de druk te groot wordt.