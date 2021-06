EU bereikt akkoord over milieuvriendelijkere verdeling landbouwsubsidies

Het Europees Parlement en de Europese landbouwministers zijn op vrijdagmiddag tot een overeenkomst gekomen over de verdeling van landbouwsubsidies tussen 2023 en 2027. Het akkoord moet de Europese landbouw „eerlijker, groener, diervriendelijker en flexibeler” maken, schrijft de Commissie. Dat schrijft de Europese Commissie op haar website.

Zo gaat er meer subsidie naar kleine, duurzame bedrijven en jonge boeren. De minimumeisen waaraan ontvangers van Europese subsidies moeten voldoen, worden strenger. Elke boerderij moet bijvoorbeeld ten minste 3 procent van het land beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. Verder moet 25 procent van de EU-subsidies door elke lidstaat geïnvesteerd worden in duurzame vormen van landbouw zoals organisch verbouwen en dierenwelzijn. Jaarlijks geeft de EU zo’n 65 miljard euro uit aan landbouwsubsidies, het grootste deel van het gehele budget.

Hoge klimaatambities stuitten op verzet

De EU onderhandelt al drie jaar over dit zogeheten Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De lidstaten en het Europees Parlement werden het vooral moeizaam eens over het tempo waarop de nieuwe subsidieregels geïmplementeerd zouden moeten worden. Eurocommissaris Frans Timmermans wilde de ambities verhogen, maar stuitte op verzet. De Duitse landbouwminister Julia Klöckner zei vorige week maandag in een verklaring nog dat ze vond dat Timmermans zich niet als „onpartijdige bemiddelaar” gedroeg.

Volgens demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, ChistenUnie) had Nederland in de onderhandelingen ingezet op een minimum van 30 procent van de subsidies aan duurzame landbouw. Het is een kwart geworden. „Dat is in ieder geval al wel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie”, zegt ze tegen persbureau ANP. „Maar wat Nederland betreft had dat hoger mogen zijn.” Natuur- en milieuorganisaties zijn „uiterst teleurgesteld” over het akkoord, schrijft ANP. Ze vinden 25 procent van het subsidiegeld naar duurzame landbouw niet ingrijpend genoeg.