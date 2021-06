Drie doden en tientallen gewonden bij tornado in Tsjechië

Bij een zeldzame tornado in het zuidoosten van Tsjechië zijn donderdag zeker drie mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, schrijven Tsjechische media. Volgens meteorologen is het mogelijk de sterkste tornado ooit gemeten in het land, met geschatte windsnelheden tussen de 267 en 322 kilometer per uur.

De tornado ontstond donderdagavond laat in de regio’s Breclav en Hodonin en liet zeven steden en dorpen zwaar beschadigd achter. Gebouwen liggen in puin en ruim 120.000 huishoudens zaten tijdelijk zonder stroom. Zo’n 360 politieagenten zijn samen met militairen naar het gebied gestuurd en worden vergezeld door reddingswerkers uit Oostenrijk en Slowakije. Bij de zoektocht naar overlevenden worden drones en helikopters ingezet.

Marek Babisz, de loco-burgemeester van de gemeente Hrusky, zei vrijdag op de Tsjechische publieke radio-omroep dat vrijwel de helft van zijn stad is verwoest. „De kerk heeft geen toren meer en de basisschool geen dak. Alleen muren zijn overgebleven van wat vroeger huizen waren”, aldus Babisz. „Het is echt verschrikkelijk.” De Tsjechische premier Andrej Babis, die deze week in Brussel was voor een EU-top, reist vrijdag waarschijnlijk af naar het getroffen gebied.

Tsjechië werd sinds 2000 twaalf keer eerder getroffen door een tornado, waarbij voor zover bekend geen doden vielen. In 2018 ontstonden twee tornado in de oostelijke plaats Horsov en buitenwijken van Praag. Met windsnelheden tot 178 kilometer per uur werden daken van huizen geblazen en bomen ontworteld. Een tornado is een wervelstorm met zeer hoge windsnelheden van soms boven de 300 kilometer per uur.

Verenigde Staten en Azië

In principe kunnen tornado’s overal ter wereld voorkomen, maar het vaakst getroffen worden landen in Azië, zoals Bangladesh, en de Verenigde Staten. Dat zegt woordvoerder van Weeronline Jaco van Wezel tegen NRC. Het centrale deel van de VS, met onder meer de staten Texas, Louisiana en Oklahoma, wordt zelfs illustratief Tornado Alley genoemd. Jaarlijks wordt dat gebied getroffen door zo’n duizend tornado’s. Het grote aantal wervelwinden in die staten komt door de meteorologische ligging. Koude lucht wordt wordt aangevoerd vanuit Canada en warme lucht uit Mexico, waarna deze luchtstromen elkaar „ontmoeten” en tornado’s worden gevormd.

Nederland telt ieder jaar zo’n één tot drie tornado’s, zij het „lichtere gevallen” dan die in Tsjechië of de VS, aldus Van Wezel. Het gaat dan meestal om wervelwinden met windsnelheden tot grofweg 100 kilometer per uur. Er zijn echter uitzonderingen. Zo kreeg oost-Nederland op 4 juni 2019 te maken met tornado’s die windsnelheden bereikten van boven de 100 kilometer per uur.