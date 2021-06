Dodental ingestort appartementencomplex Miami loopt op naar drie

Het dodental door het deels instorten van een appartementencomplex in de Amerikaanse stad Miami is vrijdag opgelopen naar drie. Nog bijna honderd mensen worden vermist. Het is niet zeker dat zij op het moment van de ramp ook allemaal in het gebouw aanwezig waren. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar overlevenden, gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen.

Tientallen mensen zijn door de brandweer gered uit het deel van het pand dat nog overeind staat, daarnaast zijn zo’n 35 personen levend onder het puin vandaan gehaald. Er zouden nog steeds geluiden van overlevenden uit het puin komen. De ravage ontstond in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd). De oorzaak van de ineenstorting is nog niet bekend, wel zijn intussen beelden opgedoken van een beveiligingscamera waarop het moment van instorten te zien is.

Ingenieurs doen momenteel onderzoek naar de aanleiding van de ramp. In het twaalf verdiepingen tellende gebouw zouden onderhoudswerkzaamheden aan de gang geweest zijn. Volgens de locoburgemeester van Surfside, de plaats waar het gebouw staat, was het complex een dag voor de instorting nog geïnspecteerd. De appartementen waren sinds 1981 bewoond, het ingestorte deel zou uit zo’n 55 woningen bestaan.

Pannenkoek

„Ik kan het niet omschrijven, het is alsof een bom is ingeslagen, alsof het een pand was zoals die wel eens in de Derde Wereld plots instorten, het is plat als een pannenkoek geworden, van elke verdieping is nog geen 30 centimeter puin over”, liet burgemeester Charles Burkett van Surfside aan een lokaal televisiestation weten.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft speciale federale hulp toegezegd, waardoor voor de plaatselijke autoriteiten meer geld beschikbaar komt voor de slachtoffers. In het gebied waar het gebouw staat, is een plaatselijke noodtoestand uitgeroepen. Met een online inzamelingsactie is al bijna 450.000 Amerikaanse dollar opgehaald voor de getroffenen.

Onder de vermisten zijn veel verschillende nationaliteiten, met name uit Latijns-Amerika. Er worden onder meer zes Colombianen, zes Venezolanen, negen Argentijnen, drie Uruguayanen en zes mensen uit Paraguay vermist, waaronder de schoonzus van Mario Abdo Benítez, de president van dat land, en haar gezin. Zo’n 70 procent van de bevolking van Miami heeft Latijns-Amerikaanse roots. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zou bevestigd hebben dat onder de vermisten zeker twintig Joden zijn.