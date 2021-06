De ruis die beslissingen vervuilt

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman verwierf tien jaar geleden wereldfaam met zijn boek Thinking, fast and slow (Ons feilbare denken), dat een bestseller werd. Daarin beschreef hij de resultaten van jaren onderzoek naar de manier waarop mensen beslissingen nemen – hoezeer we daarbij last hebben van bias: systematische afwijkingen die tot verkeerde oordelen en beslissingen leiden, en welke systemen in ons brein aan dat soort beslissingen ten grondslag liggen.

Daniel Kahneman, Olivier Sibony en Cass Sunstein: Ruis Waarom we zo vaak verkeerde beslissingen nemen, en hoe dat kunnen voorkomen Nieuw Amsterdam, 447 blz. €24,99 ●●●●●

Onlangs verscheen Ruis, dat Kahneman schreef met twee co-auteurs, en dat nadrukkelijk als opvolger wordt gepresenteerd. En dat is het helaas niet. De kwesties die het aankaart zijn interessant, daar ligt het niet aan. Zo blijkt dat rechters een dag na een nederlaag van het lokale footballteam strengere straffen uitdelen in vergelijkbare zaken dan na een overwinning. En dat bij de beoordeling van mammogrammen door radiologen soms wel de helft daarvan ten onrechte als ‘normaal’ wordt aangeduid. Het zijn voorbeelden van de manier waarop ruis – ongewenste variabiliteit bij het nemen beslissingen – onze beoordelingen ‘voorspelbaar inconsistent’ maakt.

Hoewel case studies het boek verlevendigen, is het veel taaier dan zijn voorganger. De helft bestaat uit een systematische opsomming van de verschillende vormen van ruis en de statistische methoden om ruis te analyseren en te kwantificeren. Onherroepelijk ontstaat zo een tekst, die je eerder in een studieboek zou verwachten. Daar komt bij dat waar voorbeelden van bias ons confronteren met onze onkunde om op rationele wijze te denken, ruis een veel ongrijpbaarder fenomeen is. De beste manier om ruis te onderdrukken, betogen de auteurs, is ‘beslissingshygiëne’, beoordelen aan de hand van strikte procedures: onderdruk je intuïtie, voorkom ‘groupthink’, laat iedereen afzonderlijk tot een oordeel komen en breek een ingewikkeld oordeel op in kleinere stukken. Het zijn misschien nuttige tips voor beslissers en beoordelaars, maar ze maken Ruis niet tot een boek voor een algemeen publiek.