De mensen achter een sloopwijk: de Tweebosbuurt

Ahmed Abdilahi: „Veranderingen houd je niet tegen, maar de manier waarop er met ons is omgegaan, bepaalde ontwikkelingen hier op Zuid, daar heb ik heel veel moeite mee. Ik heb het idee dat er sprake is van een demografische transformatie, een bevolkingspolitiek. Zo willen ze de demografische samenstelling van de mensen hier op Zuid veranderen. Alsof wij niet goed genoeg zijn. Er wonen hier in Zuid genoeg mensen die onmisbaar voor de stad zijn. Of ze nou voor de Roteb werken, in de haven, portieken schoonmaken of wat dan ook. Dat je niet meer gewenst bent is geen prettig gevoel”