De bevreemdende non-formatie

Een maand geleden was er nog haast. Vooruit met de geit, zei Wopke Hoekstra (CDA). Voor de zomer een nieuw kabinet, zei Sigrid Kaag (D66). Het paste bij de haast die Mark Rutte (VVD) al voor de verkiezingen had beleden: er moest van de formerende partijen zo snel mogelijk een nationaal herstelplan komen, liefst al in april. Dat zou ook het eerste hoofdstuk van het regeerakkoord worden. Want Rutte wilde ervoor zorgen „dat Nederland in dat normalere normaal richting de zomer een vliegende start kan maken”, zei hij tegen De Telegraaf.

Inmiddels zijn de verkiezingen ruim drie maanden achter ons en zijn de onderhandelingen nog steeds niet begonnen. In Den Haag lopen de politici rond zonder een spoortje haast. Rutte en Kaag gaan nu samen een document schrijven dat de basis kan zijn van een regeerakkoord. Pas half augustus wordt er bekeken hoe verder – wie wil aanschuiven bij VVD en D66. Want iedereen is aan vakantie toe. Ik weet niet hoe u ernaar kijkt, maar het is wat mij betreft een bevreemdend gezicht.

Bij Hamer verdwaalde ik in een doolhof van nazorg, herstel en no regret-maatregelen

Nu is het helder dat de economie zich niets aantrekt van de langzame formatie: die veert krachtig terug. De samenleving kan het natuurlijk ook prima alleen af. Het demissionaire kabinet geeft intussen zonder controverse miljarden euro’s uit: 6 miljard voor het nieuwe steunpakket dat 1 juli ingaat, 8,5 miljard euro voor onderwijs. Hoppa, geen probleem. Bij de steunpakketten is de vraag in de Tweede Kamer: kan er niet méér worden uitgegeven? Sowieso lijkt er bijna geen zuinige partij meer te vinden in Den Haag. Je zou je bijna afvragen: waar is een nieuw kabinet eigenlijk voor nodig?

Toch is de frivole houding in politiek Den Haag misplaatst. Er zijn hoofdpijndossiers die nog vele jaren zullen kosten om op te lossen. Daarbij zou het een zegen zijn om uit de politieke loopgraven te komen en de samenleving enige duidelijkheid te bieden. Neem het belastingstelsel. Door de Toeslagenaffaire zijn alle partijen het erover eens dat een drastische hervorming nodig is. Maar hóé, dat is politiek controversieel (maak je de kinderopvang gratis?) en in de uitvoering razend ingewikkeld (hoe voorkom je dat sommigen er fors op achteruit gaan? Kan de Belastingdienst het aan?). Even zo met het klimaatbeleid en de stikstofproblemen: in de details zit de pijn.

Informateur Mariëtte Hamer meldde deze week dat er tussen de middenpartijen „een behoorlijke mate van inhoudelijke overeenstemming over de contouren” van het beleid is. Ik las Hamers stuk: Herstelbeleid, transitiebeleid en de andere urgente, grote thema’s. Het is niet haar schuld, ze deed precies wat de Kamer haar vroeg, maar ik verdwaalde in een doolhof van nazorgbeleid, structureel beleid, no regret-maatregelen, transitiebeleid, herstelbeleid en urgente uitdagingen.

Het tekent de vreemde situatie. Omdat partijen niet met elkaar praten, moet de informateur een ingewikkeld doolhof in elkaar knutselen dat maar één boodschap ademt: ga met elkaar om tafel zitten om te onderhandelen! Hamer zei in de Kamer: „Omdat wij niet aan een echte verkenning zijn toegekomen op de inhoud – dat kun je niet doen als informateur zonder partijen – is het toch belangrijk om de diepte in te gaan.” Daar staan we dus. Ik schreef hier een maand geleden dat goed beleid belangrijker is dan snel een nieuw kabinet vormen. Maar dan moet je met het onderhandelen over dat beleid wel snel beginnen natuurlijk. Als de wiedeweerga.

