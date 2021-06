Rutgers start campagne om jongeren veilig door ‘summer of love’ te loodsen Het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers start samen met Soa Aids Nederland en de GGD’s een campagne om jongeren op seksueel vlak voor te bereiden op de aanstaande versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat kondigt het kenniscentrum vrijdag aan op de website. Wanneer de regels versoepeld worden kan er door jongeren weer volop geflirt en gefeest worden, denkt Rutgers, dat naar aanstaande zomer verwijst als een „summer of love”. De campagne ‘Ben je oké?’ zal te zien zijn in horeca, poppodia en studentenverenigingen. Een belangrijk doel van de advertenties is het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag. Uit onderzoek van het kenniscentrum in februari bleek dat de coronapandemie „jongeren belemmerd heeft in hun relationele en seksuele ontwikkeling”. Voor corona had ruim de helft van de jongeren regelmatig afspraakjes, tijdens de tweede lockdown daalde dit naar 21 procent. „De beperking van sociale contacten heeft het liefdesleven van jongeren dus nagenoeg stilgelegd”, omschrijft Luc Lauwers, programmamanager Seksuele vorming bij Rutgers de situatie. Door alle beperkingen hadden jongeren minder mogelijkheden om te experimenteren en te genieten van seks, denkt Rutgers, terwijl dat op die leeftijd wel belangrijk is. Met de zomer op komst vindt Rutgers het „hoog tijd dat we jongeren met gerichte activiteiten versterken en hun geheugen opfrissen over hoe je het met elkaar leuk en veilig houdt”.

Foto Leonardo Patrizi/Getty Images

CBS: afgelopen week weer geen oversterfte Tussen 14 en 20 juni (week 24) zijn in Nederland naar schatting iets meer dan 2.850 mensen overleden. Dat zijn er bijna honderd meer dan normaal gesproken verwacht voor deze periode. Er is hiermee niet meteen sprake van oversterfte: het aantal doden valt binnen de „gewoonlijke fluctuaties”. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het RIVM registreerde in dezelfde periode acht coronadoden. De sterfte bij mensen die langdurige zorg nodig hebben lag hoger dan gebruikelijk en het aantal overlijdens onder mensen van tachtig jaar en ouder was net iets hoger dan de verwachte sterfte in week 24. Bij de 65- tot 80-jarigen was sprake van oversterfte, net als in de twee weken ervoor. De sterfte onder de overige bevolking nam verder af, waardoor over de gehele bevolking gezien geen sprake is van oversterfte. Twee weken geleden (week 22) was volgens het CBS voor het laatst officieel sprake van oversterfte. De afgelopen week was er officieel geen sprake van oversterfte, wel vielen er iets meer doden dan normaal. Foto Peter Hilz/ANP