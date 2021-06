Burgemeesters kunnen makkelijker panden sluiten bij ‘ernstig geweld’

Burgemeesters krijgen voortaan meer mogelijkheden om woningen en panden te sluiten bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Daartoe heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Voortaan moeten burgemeesters al bij de dreiging van dit soort geweld in staat worden gesteld woningen te sluiten, aldus een woordvoerder van de minister.

Dit betekent dat burgemeesters ook bij ophanden zijnd ernstig geweld, zoals liquidaties of knokpartijen met wapens, hun sluitingsbevoegdheid kunnen inzetten, dus niet alleen achteraf. Ook was voorheen een ‘opbouw van regelmatige en langdurige ernstige overlast’ nodig voordat burgemeesters konden optreden. Voortaan kan dit ook bij één serieus incident, of de dreiging daarvan.

De sluitingsbevoegdheid van burgemeesters is momenteel al controversieel, ook zonder de nu aangekondigde verscherping. Zo proberen criminele groepen soms, bijvoorbeeld door bij concurrenten granaten aan de deur te hangen, panden van anderen gesloten te krijgen. Ook zetten burgemeesters de bevoegdheid volgens critici soms te gemakkelijk in, bijvoorbeeld bij kleinschalige drugsteelt.