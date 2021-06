Bekir E. in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs voor moord op Hümeyra

Bekir E. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs voor het met voorbedachten rade doodschieten van de zestienjarige Hümeyra. Het gerechtshof in Den Haag komt daarmee tot een ander vonnis dan de rechtbank, die E. in 2019 schuldig achtte aan doodslag, waarbij geen sprake is van een vooropgezet plan. Het hof acht bewezen dat de 34-jarige Rotterdammer Hümeyra „bewust heeft opgezocht” met een doorgeladen vuurwapen, waarna hij zijn eerder genomen besluit om haar te doden „zonder aarzeling” heeft doorgezet. De uitspraak van het hof is hetzelfde als de strafeis van justitie.

E. had in de zomer van 2017 kortstondig contact met Hümeyra. Toen zij dit contact beëindigde, begon hij haar te stalken en bedreigde hij haar met de dood. Het zestienjarige meisje deed meermaals aangifte tegen de toen 32-jarige man, wat volgens het het hof aan E. „begon te knagen”. Dit gevoel van „krenking” is indertijd verder gevoed en kreeg „een nieuwe dimensie”, onder meer doordat E. het gevoel had door instanties als pedofiel te worden aangemerkt. Met de aangiftes zette het meisje hem „vast”, waarop hij besloot haar te doden, aldus het vonnis.

Vanwege een „ziekelijke stoornis” en „gebrekkige ontwikkeling” is E. volgens experts deels ontoerekeningsvatbaar. Het hof neemt dat oordeel over en noemt het onverantwoord om de Rotterdammer onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij. Vanwege de ernst van de feiten is een celstraf van twintig jaar volgens de rechters op zijn plaats. E. wachtte de zestienjarige Hümeyra op 18 december 2018 op in de fietsenkelder van het Rotterdamse Designcollege. Vervolgens schoot hij haar van dichtbij dood. In een door justitie afgeluisterd gesprek dat E. met zijn broer voerde, noemde hij het „klote” dat „de executie” op camera is vastgelegd.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde E. in 2019 tot veertien jaar celstraf en tbs wegens doodslag. De rechters vonden destijds dat de verklaringen van de verdachte en omstanders duidden op impulsieve handelingen. „Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte impulsief heeft gehandeld in boosheid en opwinding en niet na kalm en rustig beraad”, aldus de verklaring van de rechtbank. Het hof komt vrijdag tot een ander oordeel.

Overheidsinstanties zijn ernstig tekort geschoten in deze zaak, oordeelde de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2019 in een rapport. Het Openbaar Ministerie, de politie, reclassering en hulpinstanties legden onvoldoende de ernst van E.’s misdragingen vast. De verschillende instanties waar Hümeyra alarm sloeg hadden haar veel beter moeten beschermen, maar de betrokken instanties werkten langs elkaar heen.