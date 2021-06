Een lange fotozomer in Antwerpen

De Congolese Raissa Karama Rwizibuka fotografeerde de sapeurs in Bukavu, die in de coronapandemie het mondkapje als stijlvol accessoire toevoegden aan hun al even stijlvolle outfits. Haar werk is te zien in de groepsexpositie 'Congo in Conversation' die is samengesteld door Finbarr O’Reill, de winnaar van de Prix Carmignac, de grootste Franse prijs voor fotojournalistiek rond mensenrechten. Hij stelde een expositie samen met als thema 'Congo in Conversation', met werk van Congolese fotojournalisten en fotografen.

Foto Raissa Karma Rwizibuku voor Fondation Carmignac