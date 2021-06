Weer honderden kindergraven gevonden bij een voormalige kostschool in Canada

Bij een voormalige inheemse kostschool in de Canadese provincie Saskatchewan zijn ongemarkeerde graven gevonden van meer dan zeshonderd individuen, overwegend kinderen. Dat heeft de plaatselijke Cowessess First Nation, een inheemse groep, donderdag bekendgemaakt. De ontdekking van 215 graven bij een voormalige kostschool in de westkustprovincie British Columbia veroorzaakte eind vorige maand al een schok in Canada.

In totaal zijn 751 vermoedelijke graven gevonden bij een zoektocht met grondradar op het terrein van de Marieval Indian Residential School bij de plaats Grayson in het zuidoosten van de prairieprovincie, verklaarde Cadmus Delorme, hoofd van de Cowessess First Nation. Die zoektocht is op 2 juni begonnen naar aanleiding van de eerdere vondst van stoffelijke resten van kinderen bij de voormalige Kamloops Indian Residential School in British Columbia.

„Dit is geen massagraf, het zijn ongemarkeerde graven”, zei Delorme. De graven liggen ongeveer één meter bij elkaar vandaan, zei hij. Volgens het technische team dat de zoektocht met grondradar heeft uitgevoerd, is er bij de zoekmethode een foutmarge van ongeveer tien procent, zei Delorme. Daarom sprak hij voorzichtigheidshalve van „meer dan zeshonderd” graven. Hoe dan ook gaat het om de grootste vondst van deze aard tot nu toe.

Eerdere grafstenen zijn volgens Delorme rond 1960 verwijderd, maar via mondelinge overlevering was bij de oorspronkelijke bevolking bekend dat er mensen begraven lagen. Nader onderzoek van de radargegevens, de bodem en documentatie moet meer informatie opleveren over de graven en de identiteit van de slachtoffers die er begraven liggen. Mogelijk zijn onder hen ook volwassenen, verklaarde hij. „Alle graven zullen worden gemarkeerd” als deel van een verwerkingsproces van de gemeenschap en nabestaanden, aldus Delorme.

Katholieke kerk

De voormalige kostschool, de Marieval Indian Residential School, werd gerund door de katholieke kerk. Het internaat was in gebruik van 1898 tot 1996, als een van 130 van dergelijke internaten die in heel Canada bestonden van de tweede helft van de negentiende eeuw tot eind twintigste eeuw. Doel van die scholen, waar in totaal ongeveer 150.000 inheemse kinderen gedwongen werden ondergebracht, was om kinderen van de oorspronkelijke bevolking te assimileren in de Canadese maatschappij door hen weg te halen bij hun ouders.

Naar schatting kwamen zeker vierduizend kinderen op de kostscholen om, velen werden er psychologisch, fysiek en soms seksueel misbruikt. In 2008 bood de Canadese regering van de toenmalige premier Stephen Harper excuses aan in het parlement in Ottawa. Die gingen gepaard met een schadevergoedingsregeling voor oud-leerlingen. Ook kwam er een reizende Waarheids- en Verzoeningscommissie, onder meer om de traumatische geschiedenis van het beleid vast te leggen.

Volgens het eindrapport van die commissie uit 2015 is de dood van 3.200 kinderen op inheemse kostscholen gedocumenteerd. Een van de aanbevelingen was om bij de voormalige instellingen te zoeken naar ongemarkeerde graven van slachtoffers. Dat proces heeft eind mei een impuls gekregen door de vondst in Kamloops, die een schokgolf veroorzaakte in Canada. Ook op de terreinen van andere voormalige kostscholen wordt gezocht; naar verwachting volgen er meer ontdekkingen van stoffelijke resten.

Verantwoordelijkheid van Canada

De Canadese premier Justin Trudeau zei „ontzettend bedroefd” te zijn over de laatste ontdekking - en zegde hulp van de Canadese regering toe om het onrecht dat de oorspronkelijke bevolking is aangedaan onder ogen te zien. „De pijn en het trauma die jullie voelen zijn de verantwoordelijkheid van Canada om te dragen”, zei hij in een verklaring.

Delorme drong aan op excuses van de katholieke kerk, die een meerderheid van de scholen runde. Paus Franciscus heeft eerder deze maand verdriet uitgesproken over de rol van de kerk bij het beleid, maar in tegenstelling tot de Canadese regering en protestantse kerken die bij het beleid betrokken waren, nog geen verontschuldigingen gemaakt - mogelijk uit vrees voor aansprakelijkheid.