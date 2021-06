‘Wat is nou een echte Amsterdammer?’

„Ik voelde mij gewoon Nederlands maar werd er wel opmerkzaam op gemaakt dat ik anders was omdat ik er anders uit zag”, zegt Edu Dumasy (1948) terwijl hij door familiealbums bladert. In een intiem videoportret, opgenomen bij hem thuis in Amsterdam-Zuid, vertelt hij over zijn afkomst en aankomst in Nederland, gevlucht vanuit een Nederlandse enclave in West-Java (zijn „gemartelde vader” zat in het Nederlandse koloniale leger, het KNIL).Een paar muisklikken verder vertelt „nieuwe Noordeling” Roos Burger hoe zij in 2013 het IJ overstak („op zoek naar een tuintje voor de kinderen”), „het griezelige en verwaaide” Zonneplein in Tuindorp Oostzaan ontdekte en er met behulp van crowdfunding een „buurtcafétje” oprichtte.Klik. Amsterdam-Oost. De in ’52 geboren Urmy Macnack blikt terug hoe het was om op twintigjarige leeftijd Suriname met twee vriendinnen te verlaten om in Nederland „noodgedwongen” verder te studeren – spoiler alert: „heel erg” – en vertelt hoe zij haar plek vond in de Surinaams-Amsterdamse gemeenschap.

Het is slechts een greep uit de migratieverhalen van Amsterdammers met verschillende achtergronden. „Verhalen uit het verleden, over het heden en de toekomst”, zoals valt te lezen en beluisteren op de website van Amsterdam Stroomt, een project in opdracht van de gemeente Amsterdam in het kader van Amsterdam Migratiestad. Want Amsterdam en migratie zijn „onlosmakelijk met elkaar verbonden” volgens de initiatiefnemers: „Migratieverhalen uit de talrijke gemeenschappen en culturen die de stad rijk is, stromen door de aderen van de stad, verbinden wijken en stadsdelen.”