Aantal meldingen van discriminatie nam vorig jaar toe

Bij verschillende discriminatiemeldpunten zijn vorig jaar fors meer meldingen gedaan dan in voorgaande jaren. In totaal zijn iets meer dan 17.000 meldingen gedaan bij de politie, antidiscriminatiebureaus, het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt internetdiscriminatie. Dat blijkt uit een rapport van de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen Discriminatie.nl.

Het is het tweede jaar dat een stijging te zien is in het aantal meldingen bij politie en de antidiscriminatiebureaus. In 2019 waren daar 11.235 meldingen binnengekomen. De stijging komt onder meer door de coronapandemie en een carnavalslied, waarin Chinese mensen werden beschimpt. Het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen dat op Radio 10 gedraaid werd, zorgde alleen al voor 4.098 meldingen bij de antidiscriminatiebureaus. Ook bij de politie, het College en het meldpunt leidde het nummer tot meldingen en vragen. Maar ook zonder de meldingen gerelateerd aan het carnavalsnummer is in 2020 een toename van zo’n duizend discriminatiemeldingen waarneembaar.

Over het algemeen zag Discriminatie.nl meer meldingen van mensen die discriminatie ervoeren op grond van een Oost-Aziatisch uiterlijk. Naast het lied waren er meer mensen die uitgescholden werden voor bijvoorbeeld ‘corona’ of ‘coronachinees’, die belachelijk gemaakt werden, genegeerd of bespuugd werden. In de politiemeldingen kwam soms het gebruik van geweld naar voren.

Van alle meldingen bij de politie en antidiscriminatiebureaus had het merendeel betrekking op herkomst (48 procent bij de politie) of op seksuele geaardheid (34 procent bij de politie). Volgens de vereniging is het mogelijk dat de Black Lives Matter-demonstraties in juni vorig jaar voor een nieuwe impuls zorgden in het aantal meldingen.

Lees ook: Recordaantal oordeelverzoeken over discriminatie bij college voor mensenrechten