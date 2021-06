Voorbij economische groei in 2030

Het BBP, het bruto binnenlands product, is de belangrijkste maatstaf om wereldwijd te meten en te vergelijken hoe het met samenlevingen gaat. Toch is er enorme behoefte om op een andere manier te kijken naar de wereld, maar dat komt maar niet van de grond. Ons idee over de wereld en hoe het met ons gaat wordt nog altijd voornamelijk gekleurd door louter economische cijfers.

Hoe dit komt en wat daaraan gedaan kan worden bespreken we met Rutger Hoekstra. Hij werkt aan een wereld ná het BBP, een wereld waarin we meer zijn dan consumenten, werkgevers of werknemers.

