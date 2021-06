Geld of eeuwige roem stonden mijn kleinzoon van drie niet voor ogen, toen hij na de wedstrijd van het Nederlands elftal in de Arena verheerlijkt tegen zijn moeder zei dat hij later voetballer wilde worden: „Lekker knuffelen na een doelpunt.”

