Vlagceremonie markeert einde missie Afghanistan

In Soesterberg is met een vlagceremonie donderdag officieel het einde ingeluid van bijna twintig jaar Nederlandse militaire inzet in Afghanistan. Bij het Nationaal Militair Museum werden twee missievlaggen overgedragen, een wapperde tussen 2006 en 2010 in Kamp Holland in Uruzgan en de andere vanaf 2015 in Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif. Bij de verschillende Nederlandse NAVO-missies in het land kwamen in totaal 25 Nederlandse militairen om het leven en raakten zo’n 140 Nederlandse soldaten gewond.

Bij de plechtigheid waren de demissionair ministers Ank Bijleveld (CDA, Defensie) en Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Zaken) en de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim aanwezig. Ook de ambassadeur van Afghanistan was bij de ceremonie.

Minister Bijleveld vroeg om een minuut stilte voor de gesneuvelde Nederlandse militairen, de Afghaanse burgerslachtoffers en gevallen militairen van andere NAVO-missies in het land. Kaag noemde de inzet van Nederland in Afghanistan „complex en gevaarlijk” en sprak van missies met een „lange adem en grote offers”. Ze betuigde „diep respect voor alle Nederlanders die zich voor het land hebben ingezet” en sprak haar bewondering uit voor „alle Afghaanse tolken en lokale medewerkers”. Kaag sprak van een „nieuwe fase” in de betrekkingen tussen Afghanistan en Nederland. „Onze militaire inzet in het land komt ten einde. Het is uiteindelijk aan de Afghanen zelf om hun eigen toekomst vorm te geven en de kans op vrede via de onderhandelingstafel te grijpen.” Nederland blijft ontwikkelingshulp geven aan Afghanistan.

De laatste Nederlandse uitzending in Afghanistan zou tot eind dit jaar duren, maar omdat de Amerikaanse regering in april liet weten uiterlijk op 11 september uit het land vertrokken te zijn, werd het vertrek van de Nederlanders door de NAVO versneld. Buitenlandse troepen zijn voor hun inzet afhankelijk van de Amerikanen. In het gebied zitten nu nog een handvol Nederlandse militairen, maar ook zij komen op korte termijn terug naar Nederland. De vlaggen worden toegevoegd aan de rijkscollectie militair erfgoed.