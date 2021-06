Veilige haven voor oud-militairen

Aan een half woord hebben ze soms genoeg. Op andere momenten voldoet zelfs zwijgen en spreekt lichaamstaal boekdelen. In ontmoetingscentrum ’t Eldershoes in het Limburgse Hoensbroek kunnen veteranen hun verhaal kwijt. „De kameraadschap uit het leger vind je niet in de burgermaatschappij”, vertelt secretaris Fred Oostdam. „Net na uitzending wil je graag vertellen wat je hebt meegemaakt, maar na een paar keer is de reactie meestal: ‘Daar heb je hem weer met zijn sterke verhalen.’ Dan hou je voortaan wel je mond.”

Wat iemand echt dwarszit, komt er toch al niet makkelijk uit, zegt Oostdam. „Mijn vader zat in het verzet en net na de oorlog in het leger. Die vertelde nooit iets. Maar nadat ik terugkwam van een uitzending met Unifil in Libanon in 1981 ineens wel.”

Bij een pot koffie in ’t Elderhoes praten de veteranen wel. Zomaar, of om hun hart te luchten. Het kan professionele hulpverlening voorkomen en maakt bij sommigen duidelijk dat die hulp juist wel nodig is.

Niet elk gesprek heeft een zware toonzetting. Humor betekent hier met zo ongeveer alles en iedereen kunnen spotten. De voormalige marinier noemt de voormalige commando „kutcommando” als die trakteert op een drankje. En andersom. Wanneer een bezoeker, die tijdens zijn diensttijd een ongeval had, een onderwerp aansnijdt dat kort daarvoor al aan de orde kwam, roept iemand: „Is hij nu ook al doof?” Een oud-militair die door het werken met schadelijke verf een ontzagwekkende reeks gezondheidsklachten opliep, wordt begroet met: „Daar heb je Chroom-6!”

Interieur in het ontmoetingscentrum Foto Chris Keulen

Hoge drempel

Ivo van der Weele (37) weet uit eigen ervaring hoe hoog de drempel kan zijn. „Om naar een inloophuis te gaan, moest ik voor mezelf erkennen dat ik problemen had. Zelfs nadat ik de drempel over was, bleef ik de eerste tijd bedenkingen houden. Dan dacht ik: ‘Wat moet ik met al die afgedraaide veteranen? De meesten ook nog zonder werk.’ Een paar jaar later was ik zelf ook alles kwijt.”

Inmiddels is Van der Weele, die een posttraumatische stressstoornis overhield aan een uitzending naar Afghanistan, voorzitter van de stichting die ’t Eldershoes bestiert. Het centrum ontstond in 2004 en was het eerste in zijn soort in Nederland. Oostdam was er in die vroege jaren al bij. Wat volgens hem hielp, was de steun van de toenmalige burgemeester van Heerlen, waar Hoensbroek onder valt: VVD’er en oud-luchtmachtofficier Alexander Sakkers. Oostdam: „Hij stuitte op de veteranenproblematiek bij de uitreiking van een draaginsigne aan een oud-Libanonganger. Na de verhalen die hij daar hoorde, zette hij zijn schouders eronder.”

Pleitbezorgers

Toen ’t Eldershoes onlangs dreigde te moeten stoppen, had de stichting weer baat bij de betrokkenheid van enkele fanatieke pleitbezorgers in de Heerlense gemeenteraad. Oostdam: „Nu weten we zeker dat we de komende twintig jaar hier kunnen blijven zitten. Dan kun je echt aan zaken gaan werken. De tuin voor elkaar maken. En op de bovenverdieping hebben we inmiddels een echt museum met spullen die we in de loop der jaren hebben verzameld.”

Ruim zevenhonderd veteranen telt de gemeente Heerlen. Bezoekers van ’t Eldershoes komen uit de hele regio. Een deel van de veteranenontmoetingspunten elders in het land hield het slechts enige tijd vol. Hoensbroek bleef bestaan, hoewel het zoeken was naar de juiste opzet. „In het begin hadden we best vaak ruzie”, herinnert Oostdam zich. „Daar bovenop kwam krampachtig vasthouden aan elkaars rangen. Dan was het: luitenant-kolonel b.d. [buiten dienst], korporaal eerste klasse b.d. en soldaat b.d.” Van Weele: „Onzin natuurlijk. Hier is iedereen veteraan.”

Alle dagen open zijn werd teruggebracht tot drie dagen per week. Aan speciale groepen voor „de vrouwen van” bleek te weinig behoefte. Ze komen nu gewoon mee, als ze dat willen. En ook vrouwelijke veteranen vinden hun weg naar ’t Eldershoes. Voor de vertoning van films kwam er een beamer, maar samen kijken bleek toch geen goed idee. Het maakte bij sommigen te veel emoties los.”

Een veteraan toont zijn tatoeage. Foto Chris Keulen

‘Van welke voetbalclub bent u?’

Nieuwe speelfilms, hoewel in de regel „te onrealistisch” volgens de veteranen, vormen wel stof tot discussie. Ook actualiteiten gaan over tafel, zoals de klopjacht onlangs op beroepsmilitair Jürgen Conings in het nabije Belgisch Limburg tot nieuwe lezingen van de bevrijdingsacties in De Punt in 1977 of gevechtshandelingen in het Afghaanse Chora in 2007.

De aanwezigen vinden dat Nederland niet achter zijn veteranen staat. „Als de politiek militairen met een opdracht op pad stuurt, moet je ze niet jaren later door de stront gaan trekken”, vindt Van der Weele. „Er is geen land dat zo graag het boetekleed aantrekt als Nederland”, zegt de 69-jarige René Guit (uitzendingen naar het Midden-Oosten en Bosnië). „Neem Srebrenica. Over enclaves in voormalig Joegoslavië die andere landen hebben moeten opgeven, hoor je zelden.”

Volgens Van der Weele is de begeleiding van veteranen wel verbeterd. Maar ondanks momenten als Veteranendag merkt hij dat het beeld bij veel mensen nog erg beperkt is: „Mensen denken aan een oud mannetje met een baret achter een rollator. Toen ik langs de deuren ging om te collecteren voor de veteranen, kreeg ik geregeld de vraag van welke voetbalclub ik dan wel lid was?” Guit: „Er wordt nog altijd smalend gesproken over uitzendingen. Dan gaat het over vakantiemissies of excursies in exotische landen met volop lekker weer.”