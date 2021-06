UEFA schaft uitdoelpuntenregel na 56 jaar af

De UEFA maakt na 56 jaar een einde aan de ‘uitdoelpuntenregel’ in het Europese voetbal. Dat maakt de bond donderdag bekend. Vanaf het komende seizoen zal in Europese toernooien bij een gelijke stand over twee wedstrijden niet meer gekeken worden naar het aantal gescoorde uitdoelpunten, maar altijd worden verlengd. Als de stand dan nog steeds gelijk is, volgt een strafschoppenserie.

De regel werd in 1965 ingevoerd door de UEFA, omdat thuisspelende teams statistisch veel vaker scoorden dan de tegenstander. In de afgelopen decennia is dit thuisvoordeel flink afgenomen. Volgens de bond heeft dit onder meer te maken met de toegenomen kwaliteit en gestandaardiseerde groottes van voetbalvelden, betere opleiding van scheidsrechters, de introductie van de VAR en meer comfortabele manieren van reizen. Het besluit gaat gelden voor zowel het mannen-, vrouwen- en jeugdvoetbal.

Met het besluit veranderen ook de criteria voor het bepalen van de eindstand in groepsfases van Europese toernooien, zoals het Europees Kampioenschap, Champions League en de Europa League. Als twee of meerdere teams op hetzelfde aantal punten eindigen en het onderling resultaat gelijk is, wordt in eerste instantie niet meer gekeken naar het aantal gescoorde uitdoelpunten. Wel kan het aantal gescoorde uitdoelpunten in alle groepswedstrijden uiteindelijk een doorslaggevende rol spelen als andere criteria niet het verschil maken.