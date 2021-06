Friluftsliv: de Noorse manier van je thuis voelen in de buitenruimte

‘Ach, wat zielig”, dacht Eric Brinckmann de eerste keer dat hij een wandelaar in de stromende regen op een vouwstoeltje zag pauzeren. De wandelaar zat, gehuld in een wijde regencape, langs een wandelpad in Noorwegen een broodje te eten. Brinckmanns medelijden bleek onterecht. Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat de Noorse wandelaar met zichtbaar plezier zijn lunchpakket verorberde. Hij werd vrolijk gegroet.

Brinckmanns reactie was typisch Nederlands, weet hij nu. „Buiten zijn is iets heel normaals voor de gemiddelde Noor, zelfs al regent het”, zegt hij. „In de natuur voelen zij zich net zo op hun gemak als binnen.” Friluftsliv heet die Noorse manier van je thuis voelen in de buitenruimte. Letterlijk: ‘vrijeluchtleven’.

Brinckmann, filosoof, schrijver van wandelboeken en directeur van landgoed Het Lankheet in Overijssel, kwam ermee in aanraking door zijn zoon Benjamin, die na zijn eindexamen naar Noorwegen vertrok en er inmiddels, onder andere, ‘friluftsliv-docent’ is. Wildkamperen, wildplukken, navigeren met behulp van de zon, opgaan in de natuur – hij weet er alles van. En van die Noorse verbinding met de natuur kunnen Nederlanders nog wat leren, dachten vader en zoon. Daarom schreven ze samen Friluftsliv. Noors buitenleven in de Lage Landen.

Toch is het niet zo dat Nederlanders niet van het buitenleven houden. We fietsen, joggen, kamperen en wandelen wat af. Waarom dan toch kijken naar hoe de Noren het doen? Brinckmann: „Omdat hun mentaliteit voor een natuurbeleving zorgt die veel grenzelozer is.” In Nederland is natuurbeleving vaak duidelijk afgebakend, legt hij uit. „De natuur is een ruimte om ‘er effe uit te zijn’, liefst op een zonnige vrije middag.” In Noorwegen is dat anders. „Het is áltijd vanzelfsprekend dat je naar buiten gaat. En niet een braaf blokje om, maar makkelijk een hele dag.” Door die houding is de grens tussen binnen en buiten minder afgebakend. „En dat geeft niet alleen een vrij gevoel, je wereld wordt er ook letterlijk groter van.”

In Nederland wonen we met z’n allen op slechts 15 procent van het landoppervlak, schrijft Brinckmann. Verreweg het grootste deel, bijna 70 procent, is boerenland waar we niet op mogen. En dan is er nog een uitloop van zo’n 15 procent: dat zijn de bossen, stranden en andere natuurgebieden. „Maar daar zijn we maar heel weinig: we brengen 95 procent van ons leven door op die andere 15 procent.” Zonde, vindt Brinckmann. „Laten we onze leefwereld oprekken, door meer tijd buiten door te brengen.”

Eric en Benjamin Brinckmann: Friluftsliv. Noors buitenleven in de Lage Landen. Uitgeverij Noordboek, 208 blz. € 22,50

Slapen in een tipi

Dat was ook het idee van Koen Arts, docent bos- en natuurbeleid aan de Universiteit Wageningen en gespecialiseerd in de relatie tussen mens en natuur. Samen met zijn vrouw besloot hij om een jaar lang buiten te slapen en in ieder seizoen tenminste 50 procent van de tijd buiten te zijn. „En dan niet alleen in officiële natuurgebieden”, zegt Arts, „maar ook in achtertuinen van familie of in een hondenuitlaatbosje in de stad – want ook op die plekken kun je je verbonden voelen met de natuur.” Over hun experiment schreef hij het boek Wild jaar.

Maar waarom zou je in de winter buiten gaan slapen, terwijl je ook binnen in een warm bed kunt liggen? „We wilden ook in ons dagelijks leven verbinding maken met de natuur”, zegt Arts. Net als Brinckmann vindt hij de Nederlandse natuurbeleving ingekaderd. „Op vakantie in de tropische regenwouden van Papoea is het niet zo moeilijk om je te verbinden met de natuur. Maar hoe doe je dat in het aangeharkte Nederland, als je de volgende dag gewoon weer naar je werk moet? Dat wilden wij onderzoeken.”

Ze begonnen heel primitief met slapen onder een tarp, een soort losse tentluifel, in een achtertuin of natuurgebied. „Maar dat werd wel erg koud en nat.” Daarom stapten ze over op een tipi. Door de bovenkant van de tipi een stukje te openen, kun je er veilig een vuur in maken om warm te blijven. Het experiment was soms hard werken, maar ook een succes. Arts: „De menselijke maat verdwijnt een beetje. De natuur kabbelt gewoon voort.” Daardoor word je geconfronteerd met je eigen gedachtepatronen, zegt hij. „Als jij gefrustreerd raakt over kou en muggen, ligt dat niet aan de natuur, maar aan jou – jij moet iets met de frustratie. Op die manier houdt de natuur je een spiegel voor.” Ook Arts’ ideeën over wanneer het fijn is om buiten te zijn verschoven. „Zo bleek de winter een ontzettend mooi seizoen om buiten te zijn. Ook dan zijn er fluitende vogels, en de donkerte is vaak prachtig.”

Tal van wetenschappelijke onderzoeken wijzen op de heilzame werking van de natuur. Arts: „Tijd doorbrengen in de natuur is goed voor je fysieke en mentale gezondheid, dat weten we allang. Het vermindert bijvoorbeeld stress en sombere gevoelens, het is goed voor je creativiteit, en zorgt ervoor dat je fit blijft.”

Dat weten de meeste mensen ook wel, denkt Arts. „Maar tegelijkertijd blijft er een drempel voor ons om de natuur in te gaan. Die paradox is eigen aan de mens: we voelen ons aangetrokken tot de natuur, maar tegelijkertijd willen we comfort en blijven we graag binnen.” Hoe lossen we dat op? „Door kinderen al op jongere leeftijd over de natuur te leren, zodat naar buiten gaan vanzelfsprekender wordt”, denkt Arts.

Koen Arts: Wild jaar. 365 nachten buiten. Uitgeverij Noordboek, 237 blz. € 22,50

Natuur op driehoog

De Noren hebben dat allang begrepen. Onder de noemer ‘friluftsliv’ bestaan gevarieerde lesprogramma’s. Een groot deel van de tijd op de peuterspeelzaal brengen kinderen buiten door. Brinckmann: „De kindjes worden in warme kleren gehesen en spelen vrijwel de hele dag buiten.” Ook is het heel gebruikelijk om baby’s dutjes in de buitenlucht te laten doen. „De kinderwagen wordt gewoon buitengezet, ongeacht het seizoen.” Dat kan in de tuin, maar ook voor de deur van het café waar je zelf binnen even koffie gaat drinken.

Dit gebruik is niet eigen aan Noorwegen, maar zie je ook terug in andere Scandinavische landen. Scandinavische consultatiebureaus raden ouders aan om hun kind vanaf twee weken na de geboorte drie tot vier uur in de frisse buitenlucht te laten slapen. Brinkmann: „Buitenlandse toeristen kunnen hun ogen vaak niet geloven als ze het zien.”

Maar heeft het wel zin om ons te verlekkeren aan de Noorse friluftsliv? Noorwegen is een ander land, dat dunner bevolkt is dan Nederland en meer natuur heeft. „We willen geen ideaalplaatje schetsen: ‘Gezellig op pad met de natuurvriendelijke Noren’”, zegt Brinckmann. Maar anders dan in andere landen, is buitenzijn in Noorwegen wel een hele filosofie op zichzelf geworden, zegt hij. „Dat kunnen we hier ook gaan oefenen, op onze eigen manier.”

Bovendien kun je je ook op driehoog in een drukke stad verbinden met de natuur, benadrukt Arts. „Als je een week lang ’s avonds op je balkon gaat zitten in plaats van Netflix te kijken, krijg je al een andere beleving. Je ziet vogels voorbijvliegen, je voelt de wind, je ziet de schemering opkomen.”

Brinckmann raadt aan buitenzijn te combineren met een ‘binnenactiviteit’. „Ga bijvoorbeeld ook eens slapen op je balkon of in de tuin, zonder tent.” Ook wildplukken zorgt voor een connectie met de natuur, bijvoorbeeld kruiden voor in het eten of om thee van te trekken. Zoek bij dat plukken wel even op of het mag en of iets veilig is om te eten.

Beide schrijvers denken: wie meer buiten is, heeft minder het idee dat de mens op een troon boven de natuur zit. „Je voelt dat je als mens onderdeel bent van een groter geheel”, zegt Arts. Dat is iets wat de Noorse denker Arne Naess, een belangrijke inspirator van de friluftsliv-beweging, ook stelde. Brinckmann: „Hij benadrukte met klem dat de mens niet boven de natuur staat, maar er onderdeel van uitmaakt.”

Iedereen kan dat ervaren, denken Arts en Brinckmann. Maar je moet het wel oefenen, door regelmatig naar buiten te gaan.