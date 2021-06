Roep om onderzoek na dood Roma-man na nekklem politie in Tsjechië

Mensenrechtenorganisaties roepen op tot onafhankelijk onderzoek naar de dood van een Roma-man in Tsjechië op 19 juni. De man overleed in een ambulance, kort nadat een agent een nekklem had gezet. Volgens de politie is de man om het leven gekomen door een drugsoverdosis en had hij hartproblemen, maar activisten weerleggen die verklaring op basis van videobeelden, zo melden internationale persbureaus.

Agenten waren afgekomen op een melding over twee vechtende mannen in de stad Teplice, in het noorden van Tsjechië. Een van de mannen vluchtte toen de politie aankwam. Op videobeelden is te zien dat drie agenten betrokken zijn bij de arrestatie van de man. Een van hen houdt zijn voeten vast, een ander probeert hem handboeien om te doen en een derde lijkt zijn knie te drukken op zijn nek. Omstanders roepen uit dat ze hem verstikken.

De dood van de man wordt vergeleken met die van de Amerikaanse George Floyd, die overleed nadat zijn keel werd dichtgedrukt door de politie. Roma-minderheden leven in Oost-Europa veelal in armoede, mede door discriminatie. De Raad van Europa heeft woensdag in een verklaring gezegd de actie van de politie „alarmerend” te vinden en roept op tot een onafhankelijk onderzoek. Ook Amnesty International wil dat er een grondig onderzoek komt naar het incident. Zaterdag staat een protestmars gepland in Teplice.