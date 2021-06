Rekenkamer: ‘Minister moet rol van Gasunie en Tennet bij verduurzaming beter uitleggen’

Nederland steekt via overheidsbedrijven miljarden in de energietransitie zonder dat de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer daarover voldoende informeert. Ook heeft de minister te weinig gekeken of er alternatieven zijn voor de nauwe betrokkenheid van het Rijk.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport over overheidsbedrijven zoals Tennet (verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet), Gasunie en Energie Beheer Nederland. Dat laatste bedrijf is namens de overheid betrokken bij boringen naar gas, olie en aardwarmte (geothermie).

Volgens de Rekenkamer neemt de overheid het voortouw bij de totstandkoming van een nieuwe infrastructuur voor duurzame energie. De inzet van de drie staatsbedrijven „vergt miljarden publiek geld”.

Veel onduidelijkheden

Maar onvoldoende duidelijk is welke bijdrage zo wordt geleverd aan „publieke belangen, zoals leveringszekerheid en betaalbaarheid”. Ook is niet helder wat de extra kosten voor de burger zijn nu deze overheidsbedrijven zijn ingeschakeld. Daar heeft het parlement van de minister ook geen goed inzicht in gekregen.

Ter illustratie noemt de Rekenkamer het project Warmtelinq, dat als doel heeft restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar het Westland te transporteren. Toen dat project financieel vastliep, werd de Gasunie als transporteur ingeschakeld. Onduidelijk is echter wat de klimaatwinst is. Ook ontbreekt een kostenraming tot nog toe en de minister van Financiën werd als aandeelhouder te laat in de besluitvorming betrokken.

In een reactie op het rapport zeggen de ministeries van Economische Zaken en Financiën toe in het vervolg „de afwegingen voor de inzet van overheidsbedrijven” duidelijker te maken, zodat de Tweede Kamer beter zijn controlerende werk kan doen.