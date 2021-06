Softwarepionier McAfee ging leven als een drugsbaron

Vijftigduizend à vijf miljoen pc’s zouden worden besmet. John McAfee was glashelder toen hem in februari 1992 werd gevraagd wat de schade zou zijn van het nieuwe computervirus Michelangelo. Dat virus was een groot gevaar voor alle pc’s op de wereld, aldus de grondlegger van de antivirussoftware. Bescherm je computer, mensen!

Het Michelangelo-virus leed een slapend bestaan op pc’s van particulieren en bedrijven en zou pas actief worden op 6 maart. Maar toen de verjaardag van de Italiaanse Renaissanceschilder voorbij was, bleek de schade erg mee te vallen. Zat viruskenner McAfee er naast? Of had hij bewust gelogen om de verkoop van zijn producten te bevorderen?

John McAfee overleed woensdag op 75-jarige leeftijd in een gevangenis bij Barcelona – na een excentriek leven vol seks, drugs, wapens en rechtszaken. Wat waar was in zijn leven en wat het product van paranoia of fantasie, was bij hem nooit zo helder. McAfee spelde journalisten met grote regelmaat allerlei fantasieën op de mouw. Over zijn leven, zijn werk, zijn fortuin en zijn strijd tegen de autoriteiten.

De afgelopen negen maanden zat McAfee vast in Spanje in afwachting van uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij werd gezocht in de staat Tennessee vanwege belastingontduiking en in New York omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan fraude met cryptomunten.

McAfee zou zijn vele volgers op sociale media (1 miljoen op Twitter) bewust hebben misleid, zoals hij drie decennia eerder computergebruikers zou hebben misleid. McAfee zou obscure cryptomunten hebben opgehemeld, zo de koers omhoog hebben geduwd en op het hoogtepunt zijn deel hebben verkocht. En miljoenen dollars zou McAfee hebben verdiend zonder belasting te betalen, aldus enkele van de aanklachten.

Wapens en halfblote vrouwen

Eerder deze week had de viruspionier te horen gekregen dat hij van de Spaanse rechter mocht worden uitgeleverd aan de VS. Dat zou te veel zijn geweest voor McAfee, suggereerde zijn Spaanse advocaat tegen diverse nieuwsmedia. Volgens de Spaanse autoriteiten wijst alles op zelfmoord, maar de precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

McAfee’s overlijden is volgens zijn advocaat „het resultaat van een wreed systeem dat geen enkele reden had om deze 75-jarige zo lang in de cel te houden”.

Zo kwam een einde aan het leven van een computerpionier die al decennia niet meer verbonden is aan het antivirusbedrijf dat zijn naam draagt. Op ongeveer 500 miljoen pc’s wereldwijd staan virusscanners van McAfee. Maar het bedrijf wilde niets meer te maken hebben met zijn excentrieke oprichter; McAfee klaagde enkele jaren geleden in een video vol wapens, scheldpartijen en halfblote vrouwen over wat het bedrijf met zijn software had gedaan.

Presidentskandidaat

De Brits-Amerikaanse McAfee, zoon van een in het Verenigd Koninkrijk gelegerde Amerikaanse vader en een Britse moeder, studeerde wiskunde in de VS. Na zijn studie ging hij met een camper langs particulieren en bedrijven om hen te helpen met hun computerproblemen. McAfee werkte als programmeur bij NASA, Xerox en Lockheed.

Het computervirus Brain, dat in 1986 vanuit Pakistan pc’s overal in de wereld besmette en harde schijven wiste, zette McAfee op het spoor van roem. „Dit is een grote kans”, mailde hij naar een bevriende programmeur. „Hier moeten we iets tegen doen. Laten we wat codes programmeren om dit virus te bestrijden.” McAfee bouwde een programmaatje genaamd VirusScan en legde zo de basis voor een miljoenenbedrijf. In 1992 liet hij zich uitkopen en werd zo multimiljonair. Zelf stelde hij dat hij toe was aan iets anders, maar kwade tongen beweerden dat de oprichter moest vertrekken na de ophef over het Michelangelo-virus.

Het leven van John McAfee ging steeds meer lijken op dat van een Latijns-Amerikaanse drugsbaron

Waar het leven van andere computerpioniers rustig verder rolde richting wetenschap en consultancy, ging McAfee’s leven steeds meer lijken op dat van een Latijns-Amerikaanse drugsbaron. Na problemen in de VS streek hij neer in Belize waar hij zich omringde met jonge vrouwen, zwaar bewapende lijfwachten en naar verluidt corrupte agenten en ambtenaren.

Eind 2012 kwam plots een einde aan zijn Caribische luxeleven na de gewelddadige dood van zijn Amerikaanse buurman. De man zou hebben geklaagd over McAfee’s honden, de politie van Belize zou hem willen verhoren, McAfee vluchtte halsoverkop naar Guatemala en later, verkleed als zwerver, naar de VS.

Vanuit een stadje in Tennessee ging hij zich bezighouden met yoga, alternatieve geneesmiddelen en cryptovaluta, totdat de Amerikaanse Belastingdienst op zijn nek sprong en McAfee naar Spanje vertrok. Veelzeggend voor zijn leven is het feit dat McAfee twee maal probeerde presidentskandidaat te worden voor de Libertarian Party en dat dit slechts een voetnoot is in zijn levensverhaal.