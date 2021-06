Oud-president Filippijnen Benigno Aquino op 61-jarige leeftijd overleden

Voormalig president van de Filippijnen, Benigno Aquino III, is donderdag op 61-jarige leeftijd gestorven. Aquino werd woensdag naar een ziekenhuis in Manilla gebracht. Volgens persbureau Reuters is hij overleden aan een complicatie met zijn nieren als gevolg van diabetes. Tussen 2010 en 2016 was Aquino president van de Filippijnen. Hij is de zoon van voormalig verzetsstrijders Benigno Aquino en Corazon Aquino.

Zij kwamen in de jaren tachtig in opstand tegen dictator Ferdinand Marcos en worden daarom in het land beschouwd als iconen van de democratie. Toen Aquino elf jaar geleden president werd van de Filippijnen, met 91 miljoen inwoners het op één na grootste land van Zuidoost-Azië, voerde hij actief campagne met de politieke erfenis van zijn ouders. Zijn moeder was in 1986 zes jaar president in het land. Ze overleed in 2009. Zijn vader werd in 1983 vermoord toen hij oppositieleider was.

Tijdens zijn presidentschap werd het land in 2013 getroffen door de krachtige orkaan Haiyan, waarbij meer dan 6.000 doden vielen en veel dorpen en steden werden verwoest. In 2016 werd hij, tot zijn eigen ontsteltenis, opgevolgd door Rodrigo Duterte. Aquino vergeleek Duterte tijdens diens campagne met Adolf Hitler.