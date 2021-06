Oranje leeft van wedstrijd naar wedstrijd. Zege voor zege. Op naar het ultieme doel

Maarten Stekelenburg (38), doelman van het Nederlands elftal, zei het een paar minuten na de laatste groepswedstrijd al: „Het toernooi gaat nu pas echt beginnen.” Juist hij, de oudste speler op dit EK, weet wat toernooivoetbal vraagt. Stekelenburg was erbij in 2010, toen Nederland de finale van het WK in Zuid-Afrika haalde en verloor van Spanje. Als bondscoach Frank de Boer zegt dat spelers hun „focus” niet mogen verliezen, dan weet hij wat dat betekent.

Op het EK zitten spelers in hun coronabubbel in de Zeister bossen. Ze proberen niet te denken aan de wedstrijd na de volgende wedstrijd. Nu telt alleen Tsjechië, zondag de tegenstander in Boedapest. Dat daarna Denemarken of Wales komt in Bakoe weten de spelers natuurlijk, maar ze willen er niet te veel aan denken. Wedstrijd voor wedstrijd. Zege voor zege. Op naar het ultieme doel. Zo wil Frank de Boer dat zijn spelers het toernooi ondergaan.

24/7 nieuws

Toch weet de bondscoach dat zijn spelers niet echt afgesloten leven van de buitenwereld. Na trainingen pakken ze bijna allemaal meteen hun smartphone – een generatie die leeft met appjes als belangrijkste sociaal contact en 24/7 nieuws op het scherm. Dus ze hebben ook meegekregen dat de Hongaarse regering een anti-lhbti-beleid voert. Dat de Duitse keeper Manuel Neuer een regenboog-aanvoerdersband draagt, dat veel voetbalstadions de regenboogkleuren voeren en dat toernooiorganisator UEFA zich star opstelt tegenover activisme.

Dus werd besloten dat aanvoerder Georginio Wijnaldum zondag een speciale aanvoerdersband zal dragen met de tekst ‘One Love’. Een idee van voetbalbond KNVB. De spelers waren het ermee eens. Het past in een campagne die deze spelersgroep – maatschappelijk zeer betrokken – al eerder begon. Wijnaldum gaf er uitleg over en stapte daarmee even uit de train-verzorg-speel-slaap-modus. „We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij hopen zo iedereen die zich waar ook ter wereld gediscrimineerd voelt te steunen”, zei hij donderdag.

De aanvoerdersband die Georginio Wijnaldum zondag zal dragen. Foto KNVB

Dat er steeds naar voetballers wordt gekeken als trekkers van een maatschappelijk protest snapt Wijnaldum wel. „Sporters en bijvoorbeeld rappers hebben nu eenmaal een podium. Ik vind dat zij altijd hun best moeten doen voor gelijkheid. Maar de mensen die er echt last van hebben zouden dit verhaal veel beter kunnen vertellen.”

Wijnaldum is de laatste jaren gegroeid als maatschappelijk betrokken speler. Hij beschouwt zichzelf als verlegen. In een filmpje dat de bekende straatvoetballer Soufiane Touzani voor de NOS met Wijnaldum maakte dit Europees kampioenschap, vertelt hij over zijn hobby: fotograferen. In het trainingskamp maakt hij ook foto’s van Oranje-collega’s, maar hij durft geen aanwijzingen te geven als ze moeten poseren.

De nieuwe orde van Oranje houdt Nederland een spiegel voor, over eerder maatschappelijk protest van het Nederlands elftal

Racistische spreekkoren

Als aanvoerder van Oranje, bij afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk, schrikt Wijnaldum er desondanks niet voor terug om zijn mening te geven. Hij beseft dat niet iedereen het met hem eens zal zijn, zegt hij, maar: „Ik bedoel het altijd goed.”

Eerder heeft Wijnaldum weleens gezegd dat hij bij racistische spreekkoren van het veld zou lopen. In Boedapest werd dit EK de Fransman Kylian Mbappé racistisch bejegend vanaf de tribunes. Het heeft Wijnaldum aan het denken gezet. Wat als dit zondag weer gebeurt?

Een dilemma, want fans van een zwakker land kunnen het ook expres doen, in de hoop dat spelers van het veld stappen. Grote kans dat de UEFA dan besluit dat het andere land naar de volgende ronde gaat. Wat denken de Nederlandse fans dan?

Wijnaldum overweegt nog altijd om tóch van het veld te lopen als er sprake is van racisme – in overleg met medespelers en de scheidsrechter. Maar, zegt hij: „Ik vind dat de UEFA ons moet beschermen. Zij kunnen in zo’n geval de wedstrijd stoppen. Het mag niet de verantwoordelijkheid van de spelers zijn. De spelers die wel van het veld zijn gelopen, hebben ook niet allemaal steun gevoeld. En zouden de spelers van de tegenpartij het pikken?”

Toen woensdagavond bekend werd dat Tsjechië in de achtste finale de tegenstander van Oranje is, zijn de trainers, scouts en data-analisten meteen aan het werk gegaan. Welke tactiek hanteren ze? Hoe bewegen de spelers? Wat zetten we daar tegenover? Het Nederlands elftal traint tactisch, grotendeels onttrokken aan het oog van de buitenwereld. Dan zaterdag naar Boedapest. En zondag, 18.00 uur, het beginsignaal. Dat de wedstrijd in Hongarije wordt gespeeld, is vanaf nu weer bijzaak in Zeist. Nu telt weer alleen de volgende wedstrijd.