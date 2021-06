Opnieuw massagraf ontdekt op grondgebied Canadees internaat

In Canada zijn opnieuw anonieme graven ontdekt op het terrein van een voormalig internaat in de provincie Saskatchewan. Om hoeveel lichamen het precies gaat is nog niet bekend, maar volgens een inheemse groepering zou het om honderden graven gaan. Het zou daarmee de grootste ontdekking tot nu toe zijn, melden Canadese media.

De Federation of Sovereign Indigenous Nations heeft de stoffelijke resten met radaronderzoek gevonden. De organisatie geeft donderdag een persconferentie over de „gruwelijke en schokkende ontdekking” die is gedaan op het grondgebied van de voormalige Marieval Indian Residential. Dat internaat opende in 1899 en sloot de deuren in 1997.

Het is de tweede ontdekking in korte tijd. Eind vorige maand werd geschokt gereageerd in Canada op de vondst van de stoffelijke resten van 215 inheemse kinderen nabij een kostschool in British Columbia. Premier Justin Trudeau noemde dat toen „hartverscheurend”.

Tussen ongeveer 1850 en 1970 voerde Canada een beleid waarbij kinderen van inheemse ouders naar internaten werden gestuurd voor „heropvoeding”. Het doel was om ze te laten assimileren in de witte maatschappij, waardoor ze hun culturele identiteit zouden verliezen. Ongeveer 150.000 kinderen zijn destijds ondergebracht bij zo’n 130 internaten, verspreid over het land. Van hen zijn naar schatting vierduizend kinderen op de kostscholen omgekomen.

