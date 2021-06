Onnavolgbare en hilarische gekte

De Vrolijke Vogeltjes is de naam van een psychiatrische kliniek. Daar zit Jean-Eudes de Cageot-Goujon, de voormalige wereldster van de strip, die wij beter kennen als de Franse stripmaker Manu Larcenet. Hij is uitgerangeerd: „In mijn geval hebben leeftijd, luiheid en een zwakke geestelijke gezondheid de heldere vlam gesmoord die iedere artiest zorgvuldig brandend moet houden om niet te verzinken in de nacht van de onachtzaamheid.” Hij valt, kortom, continu, oneindig diep, als een drol zeg maar. Het is bepaald geen vrolijke boel bij Jean-Eudes.

Larcenet (1969) is een gelauwerd auteur, maar vooral een maker met een enorme drive en productie. Naar eigen zeggen omdat hij geen rem heeft en altijd verder wil. Tot zijn bekroonde werken horen de aangrijpende, zwartgerande graphic novel Blast en de verstikkende verstripping van Philippe Claudels Het verslag van Brodeck.

In de twee delen van Groepstherapie volgen we Larcenets alter ego Jean-Eudes op weg naar herstel. Het verhaal is opgebouwd uit steeds losse delen; soms een verslag van de dag, dan weer een gefingeerd tv-interview, dan een verhaal waarin ene Albatrosman de hoofdrol speelt. Alles wat zich in het hoofd van Jean-Eudes afspeelt, wordt ongefilterd opgetekend. Het verloop wordt er grillig en heerlijk hilarisch van. De blinde paniek, het bekertje Xanax, de euforie van weer een maf idee: de lezer krijgt het allemaal voor de kiezen.

Driften en lethargie

Zo probeert Albatrosman – dat is Jean-Eudes na zijn kalmerende cocktail – een dame te redden als zij wordt lastiggevallen door een bende dronken zeelieden, in wie wij gemakkelijk Popeye, kapitein Haddock en Corto Maltese herkennen. Eerder ging hij al de strijd aan met Paul Cézanne, die in stripkaders een onwenselijke vorm van herhaling ziet, schadelijk voor kunstzinnige authenticiteit. Hij botst met alles en iedereen.

Larcenet maakt gebruik van een hysterische vertelstem, waarbij hij zich regelmatig verliest in details en niet ter zake doende nonsens. Zijn tekstkaders buitelen dan over elkaar. Een vette klus voor vertaler Manik Sarkar die de driften en lethargie van Jean-Eudes perfect aanvoelt. Zijn vertaling is groots, om hardop voor te lezen. Ook de handlettering van Frits Jonker draagt bij: hij verwerkt de gekte in de letter, laat ze dwarrelen als het onsamenhangend wordt en frummelt net zo lang tot gedachten even onleesbaar als onbegrijpelijk worden. Jonker herlettert boekomslagen, teksten in de achtergrond en onomatopeeën – hier is tijd en liefde in gestoken.

Pagina uit Groepstherapie Manu Larcenet

Het hele verhaal van therapie komt niet uit de lucht vallen. Al eerder schreef en tekende Larcenet een strip waarin een gekwelde protagonist zichzelf tegenkomt. In De dagelijkse worsteling neemt fotograaf Marco Louis een sabbatical, verkast hij naar het platteland en stopt met therapie. Daar en onder die omstandigheden komt hij zichzelf voluit tegen. In het verhaal vlooit Larcenet het leven uit aan de hand van dat van Marco. Zo kan de tekenaar de grote vragen terugbrengen tot dingetjes van alledag, op een veilige afstand van zichzelf. Het is een opzet die slaagt. Van deze vierdelige strip, die verscheen tussen 2005 en 2008, is onlangs een bundeling verschenen – een integrale in striptermen.

Het toont nog maar eens de veelzijdigheid van Larcenet en zijn vermogen om de lezer in de huid van zijn personages te laten kruipen. In De dagelijkse worsteling is het heel invoelend en menselijk gebracht, in de twee delen van Groepstherapie is dat overtrokken en van de pot gerukt. Het is te hopen dat er geen enkele kern van waarheid schuilt in het gegeven dat Larcenet echt door zijn ideeën heen is; de stripwereld zou meteen een unieke stem verliezen.

Strip

Manu Larcenet - Groepstherapie. (2 delen.) Dargaud, 56 blz. hardcover. € 15,95 per deel. ●●●●● Manu Larcenet - De dagelijkse worsteling (integraal). Dargaud, 232 blz. hardcover. € 42,95 ●●●●●

Meer strips Nicolas Malfin - Cézembre (2 delen). Silvester, 80-88 blz. hardcover. € 24,95 per deel.

Historisch accurate strip over Cézembre, het eiland voor de Bretonse kust vlak bij Saint-Malo. De Duitse bezetter heeft er een perfecte verdedigingslinie opgetrokken. De bevolking biedt weerstand, met name de jonge geliefden Ewan en Françoise. Er is verraad, verdriet en hoop. Beide boeken bevatten een uitgebreid en zeer lezenswaardig achtergronddossier. Dav Pilkey - Dogman: de bal is hond Uitgeverij Condor, 240 blz. hardcover. € 14,99

Zevende deel uit de heerlijke strip voor kinderen van 7 tot 12 over Dogman, de held die eigenlijk een politieagent is met de kop van een hond erop genaaid. De hilarische verhalen swingen, met veel leuke verwijzingen (Ratje Nooitgenoeg en A2-HD) en onderwerpen die ertoe doen. Al jaren een terechte favoriet van bijna elke Kinderjury. Brunschwig, Le Roux en Chevallier - De gebroeders Rubinstein (2 delen). Daedalus, 72 blz. hardcover. € 20,50 per deel.

De eerste twee delen van een aangrijpende stripreeks over twee joodse broers tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. In een terugblik vertellen dertigers Mozes en Salomon over hun leven en hoe zij de oorlog overleefden. De sterke verteltrant vanuit het jongemannenperspectief geeft de verhalen meerwaarde.

