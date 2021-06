OM eist 4 jaar cel tegen verdachten ‘cokemanege’ in Nijeveen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vier jaar celstraf geëist tegen vijftien personen die vorig jaar werden aangehouden in een cocaïnelab in het Drentse Nijeveen. Op 7 augustus 2020 viel de politie een tot drugslab omgebouwde manege binnen waar dagelijks zo’n 150 tot 200 kilogram cocaïne kon worden geproduceerd, ter waarde van 3 tot 5 miljoen euro. Het OM noemt het de grootste ooit in Nederland aangetroffen cocaïnewasserij. Volgens het OM gaat het om 13 verdachten uit Colombia met leeftijden tussen de 21 en 63, een 49-jarige man uit Turkije én om de 65-jarige Nederlandse eigenaar van de manege.

De politie kwam het drugslab op het spoor op basis van telefoontaps. Bij de inval werden productieruimtes aangetroffen die gebruikt werden om „op zeer grote en professionele schaal” cocaïne te ‘wassen’ (extraheren) uit allerhande materialen waarin dit verstopt kan zitten. Vervolgens kon de cocaïne gezuiverd, geperst en verpakt worden. Ook waren er verblijfplaatsen voor de Colombiaanse werknemers. Het cocaïnelab zou sinds 28 juli 2020 in gebruik zijn geweest. Bij doorzoekingen in het Noord-Brabantse Elshout en in een loods in het Gelderse Apeldoorn werden vervolgens op dezelfde dag respectievelijk chemicaliën en een dieplader aangetroffen, die door de criminelen gebruikt werden. Ook lagen in de loods restanten van in Nijeveen gebruikte zakken met in totaal 663 kilo cocaïne.

De Nederlandse manegehouder wordt daarnaast ook nog beschuldigd van het witwassen van 7.000 euro. Dit bedrag zou hij hebben geïnd voor de verhuur van de locatie waar de cocaïnewasserij werd aangetroffen. Volgens het OM heeft hij zich „moedwillig begeven in de wereld van de georganiseerde drugscriminaliteit”. Het Dagblad van het Noorden meldde in januari dat één van de opgepakte Colombianen in het begin van deze eeuw een grote drugsbende leidde, die jaarlijks 250 miljoen dollar (210 miljoen euro) aan heroïne Amerika in smokkelde. De man, Alejandro C., werd in 2010 in Amerika veroordeeld tot 32 jaar cel, maar kwam in 2018 vervroegd vrij.