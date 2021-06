Nieuwsuur wint Zilveren Nipkowschijf, mede voor lijsttrekkersinterviews

Het televisieprogramma Nieuwsuur van omroepen NOS en NTR heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Het actualiteitenprogramma kreeg de oudste televisieprijs van Nederland donderdagmiddag uitgereikt vanwege de manier waarop het „dagelijks met liefde zijn verantwoordelijkheid neemt voor het publieke debat in Nederland”. De jury roemt in het bijzonder de verslaggeving gedurende de coronacrisis en de reeks lijsttrekkersinterviews voor de Tweede Kamerverkiezingen. Andere genomineerden waren de documentairereeks Srebrenica, De Machteloze missie van Dutchbat van journalist Coen Verbraak en de satirische show Even Tot Hier, beide programma’s van BNNVARA.

De afgelopen anderhalf jaar voelde Nieuwsuur „feilloos aan waar de zwakke plekken” zaten in het coronabeleid van het kabinet, aldus de jury. „Het bevroeg de macht met deskundigheid, feitelijkheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel”, aldus de jury. Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar interviewden de „immer zakelijke” Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeeke bovendien op „vlijmscherpe” wijze de lijsttrekkers van de grootste partijen. Zij waren daarin „vasthoudend op een wijze die op televisie helaas zeldzaam begint te worden”.

Lees deze televisierecensie van de lijsttrekkersinterviews in Nieuwsuur: Sinds ‘U kijkt zo lief’ zal geen politicus Mariëlle Tweebeeke meer onderschatten

Daarnaast werd bekendgemaakt dat NRC Podcasts, Opium en KINK genomineerd zijn voor de Zilveren Reissmicrofoon 2021. Deze radio- en podcastprijs wordt in september uitgereikt. De makers van Het Sinterklaasjournaal namen bovendien de vorige maand toegekende Ere Zilveren Nipkowschijf in ontvangst. Het NTR-programma verdiende deze prijs volgens de jury mede vanwege de maatschappelijke impact van het programma en „gezien de invloedrijke rol die het programma heeft gehad in de Zwarte Pieten-discussie”.

De Zilveren Nipkowschijf wordt sinds 1961 uitgereikt en de Zilveren Reissmicrofoon sinds 1966. In de jury’s van beide prijzen zitten respectievelijk televisie- en radiocritici en mediajournalisten. Voor NRC waren televisierecensent Arjen Fortuin en mediaredacteur Wilfred Takken onderdeel van de jury voor de Zilveren Nipkowschijf en zetelen Vincent Bijlo en Iris Verhulsdonk in het panel voor de Zilveren Reissmicrofoon.