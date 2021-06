‘Nergens in Europa heeft de paling zoveel hindernissen als in Nederland’

Bijna de helft van het Nederlandse wateren is onbereikbaar voor de paling. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksorganisatie Ravon, die donderdag wordt gepubliceerd. In Nederland is zo’n 330 kilometer aan slootlengte, maar door 60.000 potentiële knelpunten zijn veel wateren onbegaanbaar terrein voor de paling. Volgens de onderzoekers is er geen land in Europa met meer hindernissen voor de trekvis dan Nederland. Maatregelen om de bereikbaarheid van de palingroutes te verbeteren, hebben nog weinig effect.

De paling trekt vanuit de Sargassozee ten noorden van de Atlantische Oceaan richting Europa, onder meer naar Nederland. De trekvissen leven graag in zoete wateren, van kustgebieden tot kleine sloten en beken. De Ravon-onderzoekers schrijven dat Nederland beschikt over meer dan 1.280.000.000 vierkante meter aan leefgebied waar de paling zich zou thuis voelen, maar slechts 40 procent daarvan is bereikbaar voor de vis.

De vele obstakels in de wateren zijn een van de belangrijkste oorzaken van de tanende palingpopulatie. Waterbeheerders hebben de afgelopen jaren wel werk gemaakt om de palingroutes te verbeteren, maar die inspanningen hebben er niet toe geleid dat het leefgebied voor de vis ontsloten werd. Vooral gemalen en sluizen zitten de paling dwars. Zelfs bij vispassages redt zo’n driekwart van de palingen het niet om doorgang te vinden. Vooral in gemalen kan dat leiden tot beschadiging of sterfte van de paling. Ook de aanwas van jonge alen is „nog steeds historisch laag”, constateert Ravon.