Moeder én spion, een lastige combinatie

Een paar dagen voordat ze beviel van haar derde kind, stuurde mevrouw Burton met een clandestiene radio het bericht naar Moskou waarmee de Koude Oorlog begon. Vanuit haar cottage in de Engelse Cotswolds liet ze in september 1943 aan ‘het Centrum’ weten dat de Britten en Amerikanen samenwerkten aan de bouw van een atoombom – achter de rug om van hun bondgenoot de Sovjet-Unie. Nadat ze terug was uit het ziekenhuis hervatte mevrouw Burton haar missie: ervoor zorgen dat ook het communisme de beschikking kreeg over dit nieuwe wapen.

Deze brave dame, die bekend stond om haar smakelijke scones, leidde een dubbelleven waarvan niemand in het dorpje Great Rollright iets vermoedde. Ze heette geen Burton (of Beurton, zoals de naam van haar man eigenlijk luidde), maar Ursula Kuczynski. Ze was een Duitse vrouw van Joodse komaf die sinds 1930 onder de codenaam Sonya werkte voor de GROe, de militaire inlichtingendienst van de Sovjet-Unie. De Engelse auteur Ben Macintyre heeft haar levensverhaal opgeschreven in een meeslepend boek.

Macintyre is goed thuis in dit genre. Hij publiceerde eerder over KGB-overloper Oleg Gordievsky en Britse geheim agenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn nieuwe boek bestrijkt zowel die oorlog als de Koude Oorlog die erop volgde, want Ursula Kuczynski was ruim twintig jaar lang een van de belangrijkste spionnen in dienst van de Sovjet-Unie – volgens Macintyre zelfs de belangrijkste vrouwelijke spion uit de geschiedenis.

Kuczynski werd in 1907 geboren in Berlijn en groeide op in een welvarend, Joods, links milieu. Als scholier bekende ze zich tot het communisme, en haar overtuiging werd alleen maar sterker door de opkomst van de nazi’s. Urusla Kuczynski nam geen genoegen met de rol van toeschouwer: ze wilde vechten tegen de opkomst van het fascisme. Die strijd begon, opvallend genoeg, niet in Duitsland, maar in China.

In 1930 ging ze namelijk met haar eerste echtgenoot Rudi Hamburger wonen in Shanghai, waar hij een baan als architect had bemachtigd. De Chinese havenstad was indertijd een broeinest van spionage en Kuczynski kwam er in contact met Richard Sorge, de meesterspion die Stalin tien jaar later tevergeefs zou waarschuwen voor Duitse invasie van de Sovjet-Unie. Ze viel voor de woest aantrekkelijke Sorge en hij rekruteerde haar voor de GROe, waarvan het hoofdkwartier bekend stond als ‘het Centrum’. Haar codenaam werd Sonya.

Zwanger

Kuczynski leerde morse-code en zond al snel bruikbaar materiaal naar Moskou, soms met groot gevaar voor eigen leven. Zo verbleef ze een tijd in het door de Japanners bezette Mantsjoerije, waar ze het communistische verzet hielp met het maken van explosieven. Ze had al een kind van haar echtgenoot, maar hier werd ze zwanger van haar plaatselijke chef. Kuczynski worstelde regelmatig met de dubbelrol van moeder en spion – soms moest ze haar kinderen voor lange tijd bij iemand achterlaten – maar de strijd voor het communisme was zó belangrijk voor haar, dat ze dat offer wilde brengen.

In 1938 verhuisde agent Sonya naar Zwitserland. Ze kreeg van het Centrum de opdracht daar een op nazi-Duitsland gericht spionagenetwerk op te zetten. Dat deed ze met succes, terwijl ze scheidde van haar eerste man en trouwde met de Engelsman Len Beurton, een veteraan van de Spaanse Burgeroorlog. Met hem zou ze de rest van haar leven delen.

Sonya’s rekruten slaagden erin in München dichtbij Hitler te komen als hij in zijn favoriete restaurant dineerde, maar voordat ze daar iets mee kon doen, veroverden de nazi’s heel West-Europa. Dankzij het huwelijk met Beurton kon Kuczynski zich in 1940 verplaatsen naar Engeland, waar ze de grootste slag van haar carrière sloeg.

Dat was de rekrutering van Klaus Fuchs, een Duitse geleerde die meewerkte aan het Britse – en later Amerikaanse – atoomprogramma. Hij verraadde haar alle geheimen, die ze trouw doorspeelde aan Moskou. Toen Fuchs in 1950 gepakt werd, koos het gezin Beurton het hazenpad. Kuczynski vestigde zich in de DDR: in naam een communistische heilstaat, maar dat bleek in de praktijk tegen te vallen. In de loop van de tijd groeide de deceptie. Twijfels waren er ook al geweest in de jaren dertig, toen met Stalins Grote Zuiveringen tal van haar kameraden verdwenen, maar de strijd tegen het fascisme liet Kuczynski toen geen ruimte voor introspectie.

Pageturner

Dat Macintyre haar verhaal nu te boek heeft gesteld is goed, omdat vrouwelijke spionnen zich op de onvermijdelijke Mata Hari na over het algemeen in minder aandacht van historici mogen verheugen. Kuczynski publiceerde tijdens haar leven haar memoires, maar Macintyre weet daar voldoende context aan toe te voegen en de geschiedenis zo evenwichtiger te maken.

Het boek blijft wel écht het verhaal van haar leven, en vertelt minder over de aard van de strijd tussen Oost en West, zoals Macintyre’s boek over Gordievsky dat wel deed. Ondanks dat – of juist misschien wel daarom – is Agent Sonya een pageturner.

Macintyre gaat ook maar kort in op Kuczynski’s worsteling met de mensenverachtende wijze waarop haar geliefde communisme zich in de werkelijkheid had gemanifesteerd. Rond de val van de Berlijnse Muur gaf ze haar laatste interview, over het instorten van het systeem waarvoor ze haar leven had gewaagd. ‘Het verandert niet hoe ik denk dat de wereld er volgens mij uit zou moeten zien, maar het doet wel een bepaalde hulpeloosheid in me ontstaan, die ik nooit eerder heb ervaren.’

Dat was een hele bekentenis voor een vrouw die het in haar eentje had opgenomen tegen de Japanse Kempeitai, de Duitse Gestapo, het Britse MI5 en de Amerikaanse OSS – en al deze geheime diensten te slim af geweest was.