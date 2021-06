Milieudefensie nodigt Shell uit voor gesprek, hoopt hoger beroep te voorkomen

Milieudefensie-directeur Donald Pols heeft Shell donderdag per brief uitgenodigd voor een gesprek over het beleid van het oliebedrijf. De brief is in handen van NRC. Aanleiding is de uitspraak van de rechtbank in Den Haag eind mei, die bepaalde dat Shell de broeikasgasuitstoot per direct moest terugdringen, met 45 procent tot 2030. De zaak was aangespannen door Milieudefensie. Shell kondigde aan mogelijk in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, maar dat hoopt de milieugroep te voorkomen in het gesprek. Het oliebedrijf heeft donderdagmiddag nog niet gereageerd.

„Het zou constructief voor ons zijn om de nieuwe realiteit te bespreken in het licht van het vonnis”, wendt Pols zich tot Shell-topman Ben van Beurden. „U heeft verschillende keren aangegeven dat Shell de urgentie van de klimaatcrisis onderkent. Om de toekomst van onze aarde te redden is het belangrijk om snel te handelen en niet te wachten tot juridische procedures zijn afgerond.” Milieudefensie stelt met het gesprek een hoger beroep in de zaak te willen vermijden. Van Beurden stelde begin deze maand de uitspraak te betreuren. Hij beloofde dat Shell sneller zou verduurzamen, maar dat zijn bedrijf waarschijnlijk in hoger beroep zal gaan tegen het vonnis.

Op 26 mei oordeelde Haagse rechtbank dat Shell de broeikasgasuitstoot een stuk verder moet reduceren dan het oliebedrijf zelf van plan was. De rechter vond dat de klimaatplannen van Shell een te vrijblijvend karakter hadden en weinig concreet waren. Daarmee boekte Milieudefensie een historische overwinning: de rechtbank nam de volledige eis van de organisatie over. De rechters vonden dat Shell direct een begin moest maken met een duurzamer beleid; een hoger beroep tegen het vonnis mag volgens de rechter geen excuus voor uitstel zijn.

Lees ook: ‘Stateloze’ multinationals zoals Shell zijn minder ongrijpbaar dan ze leken