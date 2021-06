Martine Sandifort: ‘Ik ben bang dat mensen Martinemoe worden’

Zo boud als ze als comédienne is, zo verlegen klinkt Martine Sandifort (51) door de telefoon. Daaruit komen geen harde grappen, maar een héél zacht stemmetje, dat eindeloze zinnen spint vol zijpaadjes en reparaties. Een interview vindt ze „leuk!”. Maar ze „wil niet meer over mijn jeugd en depressies praten, dat hebben we wel gehad”. Met verschillende media sprak ze jarenlang uitvoerig over haar psychische klachten.

Daar belden we niet voor. Het was interessant genoeg dat een klassieke cabaretier zichzelf tijdens de pandemie opnieuw uitvond als solist op sociale media. Voor corona stond ze jarenlang als duo met Alex Klaasen of Remko Vrijdag op de planken en was ze vaste gast in televisieprogramma’s als Koefnoen en Kopspijkers. Nu opereerde ze alleen, met haar mobieltje als recorder en haar hondje en een blender als frequente rekwisieten.

Er waren meer artiesten die het voorbije jaar zochten naar een uitlaatklep voor hun talent. De een trad op in een vliegtuig, de ander produceerde een podcast. Sandifort veroverde de sociale media – voorheen territoria van millennials. Op Twitter, Facebook en Instagram verzamelde ze zo’n zestigduizend volgers, die ze het afgelopen jaar bijna dagelijks een filmpje van twee minuten toezond.

Eerst kwam er voornamelijk een mindfulnessgoeroe in beeld, die de kijkers in Twents dialect overlaadde met dooddoeners (‘neem het even mee’, ‘trek het lekker breed’, ‘het mag er zijn’), maar zich ook regelmatig verloor in haar eigen emoties („soms mag het er gewoon godverdegodverdomme even niet zijn!”). Getuige de commentaren lieten haar volgers vele tranen van het lachen.

Sandifort botste echter ook met haar nieuwe internetpubliek, toen ze haar online repertoire uitbreidde met onder meer een spastische beautyvlogster en een aandoenlijk type met het syndroom van Down, dat regelmatig in gevecht raakt met de blender. Vooral met haar spastische typetje oogstte ze veel hatelijke reacties. „Twitter kotste me uit.”

Martine Sandifort (Delft, 1970) studeerde in 1995 af aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Ze won in 2000 samen met Alex Klaasen het cabaretfestival Cameretten. Sandifort is ook bekend van tv-programma’s als Kopspijkers en Koefnoen, De Dokter Corrie Show en cabaretprogramma’s met Remko Vrijdag. Vanaf september gaat ze op tournee met haar eerste solovoorstelling, Namasteetjes, waarvoor ze onlangs bijna 40.000 euro aan coronasubsidie ontving. Haar betaalde platform is te vinden op petje.af/namasteetjes.

Vervolgens kondigde Sandifort aan dat ze zich terugtrok van sociale media om een exclusief platform te beginnen – tegen betaling. Niet zozeer vanwege het geld, want de gratis filmpjes genereerden voldoende lucratieve klussen bij bedrijven. En ook niet alleen omdat ze liever optreedt voor mensen die haar grove humor wél kunnen waarderen.

Nee, Sandifort is vooral bang voor „overkill”, vertelt ze op het kantoor van een Amsterdams productiebedrijfje, waar we afspreken omdat ze na ons gesprek als Máxima voor de camera moet. Vandaar haar knalgele broekpak. „Dat heeft de koningin ook.”

Wat bedoel je met overkill?

„Ik ben bang dat mensen Martinemoe worden. Ik kwam op sociale media elke dag voorbij, en dat dik een jaar lang. Soms denk ik: Jezus, wat een geldingsdrang. En dit najaar komt er nog een theatervoorstelling. Ik wil niet dat mensen dan denken: heb je háár weer.”

Krijg je signalen dat mensen Martinemoe worden?

„Nee, dat zit in mijn hoofd. Want als je me niet leuk vindt, dan ontvolg je me natuurlijk gewoon. Ik ben vooral bang dat medevakgenoten dit too much vinden. Ik kan van mezelf namelijk al heel aanwezig zijn. Wat grenzeloos kan ik ook wel zijn.”

Vind je het spannend, die overstap naar een besloten platform?

„O man… Van de week dacht ik: kut, ik had nooit die overstap moeten maken. Want zestigduizend volgers krijg ik natuurlijk nooit allemaal mee.”

Met welk aantal ben je tevreden?

„Duizend. Maar ja, ik zit nu [na ruim een maand, red.] rond de honderdvijftig.

„Ik blijf elke week een filmpje op sociale media plaatsen, om te zeggen: ‘Hoi, ik ben er nog.’ Zodat hopelijk in het najaar die zaal vol zit. Want dat is het spannendst voor mij: wie komt er naar het mooiste platform – waar mijn hart echt ligt: het theater?”

Mis je de bühne?

„Ja! Ik vind het leuk om die comments te lezen en de complimenten doen wat met je ego. Maar ik mis de energie en de lach. Onder die filmpjes zie je wel staan: ha ha ha. Maar dan tachtig uur later ofzo.”

In januari riep je ook dat je wegging van de sociale media…

„… en toen kwam ik na twee dagen terug. Want ik vind het zo leuk om te doen. Niet altijd hoor. Laatst dompelde ik mezelf in het ijskoude water en dacht ik: dit is leuk voor de mensen! Tyfus, deed het geluid het niet.”

Moet je vaak opnames weggooien?

„Nee. Maar je kan niet elke dag een pareltje hebben. Soms vind ik het zelf niet zo goed, of voel ik me niet goed. Die zet ik dan toch online. Mijn ouders zijn al oud en er komt misschien een dag dat ik zeg: [met Twents accent] ‘Nou, mijn vader is overled’n’. Haha. Ik moet er nu heel erg om lachen. Maar ik ga het wel doen. Dat is een uitdaging.

„Én een troost. Want het is natuurlijk één grote therapiesessie, die filmpjes. Omdat ik mijn frustratie – die ik soms werkelijk heb – eruit gooi. Ik kan ook terugzien dat mijn relatie vorig jaar is uitgegaan. Dan zie je dat ik er echt doorheen zit, zo van: [Twents] ‘Nou, ik heb nu even niet zoveel te zegg’n’. Soms vergeet ik bijna dat accent te doen. Ik heb wel eens gedacht: wat gebeurt er als ik dat eens loslaat… En toch is het accent voor mij, hoe licht ik ’m soms ook aanzet, een werkjasje.”

Is het ook een beschermlaagje?

„Zeker. Maar los daarvan: zonder een accent ben ik niet grappig – en dit is geen valse bescheidenheid. Ik ben goed in types doen. Imiteren: dat is wat ik kan.”

Online speel je voornamelijk een spirituele goeroe uit Twente. Waarom?

„Ik heb zelf veel ervaring met therapieën en coachings – spiritualiteit interesseert me mateloos. En er doken tijdens corona zoveel online coaches op, van die heel lullige, met een plant erachter die halfdood was, zonder présence. Dat wilde ik parodiëren. En wat ik dan leuk vind, is ook de kwetsbaarheid en het onvermogen laten zien. Hoe iemand zelf worstelt terwijl ze doet alsof ze het allemaal weet.”

Waarom koos je het vak van de kleinkunst?

„Vanwege – het is een cliché – het relativerende van de lach. Humor is mijn overlevingsmechanisme. Ik moest al jong met vervelende dingen omgaan, waaronder een broer die gehandicapt raakte bij een ongeluk, ik werd gepest op school, mijn vader vertoonde grensoverschrijdend gedrag, een scheiding…”

En dan maakte jij een goede grap?

„Nee, als je dat meemaakt valt er natuurlijk niet veel te lachen. Ik was ook geen lachebekje. Ik was juist tobberig. Misschien is overlevingsmechanisme niet het goede woord – je overleeft heus wel, maar niet door lachen.

„Humor bood troost. En een escape. Tijdens het schoolcabaret kon ik dat tobberige even loslaten. Ik ben nog steeds een piekeraar, maar als ik speel, staat die kop even stil. En dat gun ik mijn toeschouwers ook.”

Waar pieker je over?

„Ik kan me bij tijd en wijle heel klein voelen. Kwetsbaar. Als ik me heel slecht voelde, was mijn moeders tip: doe of je iemand anders bent. Maar in heel sombere periodes kon ik niet schakelen naar een typetje. Ik ben een paar keer echt ziek geweest – depressief – en dan gaat het niet.

Lees ook wat Martine Sandifort vorig jaar zei over eenzaamheid in een serie interviews: ‘Kwetsbaar als het verlaten meisje dat ik ooit was’

„Het is een leuke ontdekking dat ik mijn mindere dagen nu wel kan gebruiken in mijn improvisaties. En dat het onzin is om te denken dat je je altijd maar goed moet voelen om goed te presteren.”

Ligt de zwaarte nog op de loer?

„Jawel. Maar ik slik antidepressiva en drink geen alcohol meer, waardoor het stabiel is – of dat praat ik mezelf aan. Een psychiater vroeg me eens: ‘Ben je niet bang dat als de scherpe kantjes eraf gaan door je medicijnen, je dan geen inspiratie meer hebt?’ Maar het is onzin om te denken dat je lijden nodig hebt om goede kunst te maken. Je moet niet te veel lijden want dan kun je echt geen flikker. En kan je met medicatie nog wel leuk en scherp zijn? Nou, kennelijk wel!”

Mensen vinden je geloof ik eerder té scherp. Vooral je spastische vlogster choqueerde.

„Ik weet dat ik op het randje zit. Ik heb dat spastische type eerder in het theater gespeeld en toen waren er ook mensen die het too much vonden. Dat is prima. Het is wel je ding of niet je ding. Alleen, de haat, de agressie, het bashen van mij – dat was online effe wat erger. ‘Wat ben jij een kutwijf, ik hoop dat ik je binnenkort tegenkom’, et cetera. Ik vond dat heftig. Ik moest aan Charlie Hebdo denken: hatelijkheid kan zomaar omslaan in agressie of geweld, en dat vond ik eng.

„Dat was ook reden om dat typetje even te laten rusten en misschien alleen in het besloten platform of het theater terug te laten komen. Het nadeel van een groot platform als Twitter is dat veel mensen jou niet kennen, misschien niet eens weten dat het satire is. Dan kan ik me wel iets bij die reacties voorstellen… Ik keek dat filmpje terug en het is wel heel … wooow … in your face ofzo.”

Je vindt dat je op een ander podium wel spastische mensen kunt kwetsen?

„Het is geen doel op zich, maar dat mensen gekwetst worden is inherent aan op het randje zitten. Ik wil geen discussie voeren over de vraag of je het kunt maken om iemand te spelen die spastisch is. Want ik vind dat ik dat wél kan doen. En ik vind ook dat jij mag zeggen dat het smakeloos is.”

Permitteer je je deze vrijheid omdat je zelf een broer hebt die spastisch is?

„Dat speelt natuurlijk mee. Maar ik vind in principe dat je overal grappen over mag maken. Dat is vrij.”

Waarom raakt die act sommige mensen zo denk je?

„Het zit ’m in pijn. [Ze slaat op de tafel]. Sommige mensen hebben pijn [nog een klap op tafel] als ze dat zien. Zij kennen misschien een gehandicapte of zijn het zelf en hebben die pijn nog niet verwerkt. Daarom worden ze boos. En boos worden mag, maar dat betekent niet dat ik het niet meer mag doen. Ik vind het lachwekkend dat mensen denken dat een kunstenaar – in dit geval een cabaretier – zich zou aanpassen. [Met een kinderstemmetje:] ‘Ik vond iets kwetsend dus moet jij nu iets veranderen!’ Dat is een naïeve manier van in het leven staan. Zo werkt het helaas niet.”

Als ik een Groninger nadoe, kan ik toch ook een Surinamer nadoen?

Durf je nog overal grappen over te maken?

„Men zegt dat je nu geen grappen meer kunt maken over donkere mensen. En ik voel daar wel een drempel bij, want [Surinaams accent] ‘ik zong een keer een lied zo’, maar op de Parade ben ik het als mezelf gaan zingen. Want je kán het nog wel doen, maar er zijn nu al zóveel mensen die vinden dat ze het eigenlijk fout zouden moeten vinden, dat het héél beladen is.

„Maar het principe van cabaret is dat je álles mag aanpakken. Dat is nou eenmaal cabaret: dingen relativeren en er de spot mee drijven. Als ik een Groninger nadoe, kan ik toch ook een Surinamer nadoen?”

Er is toch verschil tussen Nederlanders met een accent en mensen wier voorouders door Nederlanders tot slaaf zijn gemaakt?

„Ja, maar mijn Surinaamse acts gaan helemaal niet over slavernij! Dat is klote van deze tijd: het is allemaal zo beladen tegenwoordig, mensen gaan op eieren lopen. En daarmee wordt soms het tegendeel bereikt: als je bepaalde mensen niet meer mag persifleren, zet je ze juist apart.”

En dan wordt ze opeens heel fel. „Dat vind ik ook zo pijnlijk met die kritiek op mijn spastische act. [Zoet stemmetje] ‘Jij mag er niet aankomen. Want dat is zielig hoor voor diegene.’ Dat is precies wat er altijd gebeurt. En dat raakt mij dan weer wel persoonlijk. Zo werd er met mijn broer ook omgegaan: zo van ‘aah aah’. En dat deed ik zelf ook: [met kinderstemmetje] ‘Dat mag je niet doen, hij is gehandicapt hoor!’”

Positieve discriminatie is ook discriminatie, wil je zeggen?

„Ja! Ik snap wel de neiging om gehandicapten te beschermen. Maar mijn broer vond die fluwelen handschoentjes verschrikkelijk. En in het theater lag hij in een deuk om mijn spastisch typetje.

„Maar sommige gehandicapten discrimineren zichzelf ook. Dan zegt een gehandicapte: [kinderstemmetje] ‘Dat vind ik helemaal niet leuk!’ En dan moet iedereen van: ‘Aaaah’. Terwijl je het daar alleen maar mee in stand houdt! Dat vind ik jammer en ook wel verdrietig.”

Is dat een drijfveer in je werk?

„Ja, ik wil de ‘zwakken’ sterk neerzetten. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Als mensen een kaartje kopen voor het theater, weten ze wat je gaat doen en houden ze daarvan. Maar sociale media hebben zó’n breed publiek en de meeste mensen kunnen deze boodschap niet aan.

„Dit zou ik mensen bij willen brengen – en dat geldt in algemene zin: het is heel kút dat je je gekwetst voelt – maar je moet het niet bij de ander leggen. Je kunt hooguit zeggen: ik vind dit kut en dan kan de ander zeggen: dat vind ik dan weer klote voor jou. That’s it.”

Wil je tot slot uitleggen waarom je niet meer over je depressies wilt praten, en waarom je er toch steeds over praat? Onlangs nog sprak je in een podcast over je opname in een kliniek.

„Ik ben een open boek. Ik heb met journalisten half-therapeutische gesprekken gevoerd. Heb laatst weer zitten janken op tv. Het is niet dat ik er niet over wil of kan praten. Sterker: ik heb mijn ziel en zaligheid eruit gegooid – het lijkt wel een gimmick. Maar ik vind dat oprakelen niet meer fijn. Soms word ik er wankel van.

„En het is too much. Ook daarin ben ik een beetje bang dat mensen denken: O God, heb je háár weer.”