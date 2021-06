Het EK-complot van Soros

‘Geweldig hè, die rollercoaster in groep F. Wat is voetbal toch mooi onvoorspelbaar.”

„Jij ziet echt helemaal niets hè. Kijk nou wat er gebeurt! Eerst Erdogan eruit, hup Poetin er achteraan en woensdagavond de PiS-Polen en Orbán. Een zuivering waar zelfs Stalin zich voor zou schamen! Een triomf van de Groenlinkse woke-elite en jij stelt daar natuurlijk he-le-maal geen vragen bij!”

„Schotland houdt van de EU. Dat is uitgeschakeld.”

„Schotland is zo slecht, daar kan zelfs Soros niks mee. Sórós, ja. Heb jij onder een steen geleefd? Kijk op Facebook man: hij heeft de Popper1945 in handen, een in Nieuw Zeeland ontwikkelde console waarmee je gevaccineerde spelers via 5G kunt besturen. Of denk jij dat Lewandowski uit zichzelf twee keer op de lat kopt? Robbie heeft een prikkie gehad! Er zijn beelden van Soros zwetend bij zijn zwembad met een controller in zijn hand. Door de wolkbreuk was de verbinding met München slecht. Zoiets blijft mensenwerk, hè. Bij de 1-0 lag het systeem plat. En toen Soros eindelijk de Hongaarse keeper had laten blunderen, zag je dat die smeerlap genietend zijn ogen sloot. Hoppetee, meteen scoort Schäfer. Hoeveel bewijs wil je?”

„Wie wint volgens jou dan dit EK-complot?”

„Frau Angela natuurlijk. Afscheidscadeautje. Tenzij... wij met Wout Weghorst spelen. Over hem heeft Soros geen controle. Ik ga onmiddellijk Frank de Boer bellen.”

Arjen Fortuin