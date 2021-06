De Gezondheidsraad laat zich niet opjagen, ook niet in een pandemie

In het buitenland gaat het snel met het vaccineren van gezonde tieners: de VS begonnen zes weken geleden al, Duitsland en Frankrijk afgelopen week. Het Nederlandse kabinet heeft er nog geen besluit over genomen, al keurde het Europese Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het Pfizer-vaccin in mei al goed voor deze doelgroep. Nederland wacht, zoals bij vorige vaccinatierondes, op een advies van de Gezondheidsraad. Die vroeg eerder deze maand meer tijd voor een „bredere afweging” en „zorgvuldigheid”. In de Tweede Kamer klinkt al wekenlang gemopper: kan dit niet wat sneller? Het advies wordt nu volgende week verwacht.

Over elk advies van de Gezondheidsraad ontstaat „een storm aan debat”, ziet viroloog Marion Koopmans, lid van de commissie van de Gezondheidsraad die over het vaccinatiebeleid adviseert. Vooral het advies van de raad over het AstraZeneca-vaccin werd onder vuur genomen. Dat moest volgens de raad niet meer toegediend worden aan mensen onder de 60 jaar vanwege een zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Veel trombose-experts en ziekenhuisartsen waren fel in hun kritiek: het advies werd weggezet als wereldvreemd, het belang van snel doorvaccineren zou veel groter zijn dan het risico van het vaccin. Intensive care-arts Diederik Gommers zei in NRC dat hij urgentie mist bij de Gezondheidsraad. De wetenschappers van de raad zouden niet „de noodzaak” voelen van de artsen die aan het bed staan.

‘Groot vertrouwen’

De stortvloed aan kritiek die de Gezondheidraad in de coronacrisis over zich heen krijgt is uitzonderlijk. De raad, een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement dat al bestaat sinds 1902, kon altijd bogen op een goede reputatie. Opdrachtgevers, zoals ministeries, hebben „een groot vertrouwen in de kwaliteit van de adviezen”, schreef emeritus hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen (Erasmus Universiteit) in de laatste externe evaluatie van eind 2018.

Ik vergader me stuk. We zeggen om 22.00 uur niet: het is tijd, we gaan naar bed Jan Prins lid vaccinatiecommissie

De manier waarop de raad buiten coronatijd tot adviezen komt over gezondheidskwesties als luchtkwaliteit en vaccinaties, is wel tijdrovend. Elk advies wordt voorbereid door een commissie, samengesteld uit de beste wetenschappers op dat gebied. Voor de coronacrisis duurde het gemiddeld bijna twee jaar voor een advies helemaal af was. Dat tempo „sluit niet aan bij de behoefte van de opdrachtgevers”, schreef Derksen in 2018. De belangrijkste daaronder, het ministerie van Volksgezondheid, was daar ook kritisch over, constateerde Derksen: „VWS gaf aan niet voor de Gezondheidsraad te kiezen als snelheid geboden is.”

Vaccinatiecommissie

In deze coronacrisis is snelheid van groot belang: iedere dag zijn er nieuwe ontwikkelingen rond het virus en de vaccins die om directe, daadkrachtige besluiten vragen. Toch vraagt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) bij al zijn keuzes rond de vaccinatiestrategie eerst advies van de Gezondheidsraad. De invloed van de raad is groot: de minister neemt de adviezen vrijwel altijd één op één over.

Om efficiënter te kunnen adviseren werkt de raad in deze crisis anders dan normaal. Voor de vele spoedadviesvragen over vaccinatie werd eind december een tijdelijke, tienkoppige commissie opgericht die snel digitaal bijeen kan komen.

De commissieleden benadrukken hoe hard en snel ze de afgelopen maanden hebben gewerkt. Ze doen het werk naast hun gewone baan, dus vaak vergaderden ze meerdere keren per week tot laat in de avond. Ook op zon- en feestdagen. „Het tempo ligt heel hoog, ik vergader me stuk”, zegt internist en hoogleraar infectieziekten Jan Prins (Amsterdam UMC) en lid van de vaccinatiecommissie. Volgens hem voelt de commissie een grote verantwoordelijkheid. „Onze adviezen hebben vergaande implicaties. Dus we zeggen om 22.00 uur niet: het is tijd, we gaan naar bed.”

De Gezondheidsraad gebruikt tijdens de coronacrisis dezelfde gebruikelijke stappen om tot een advies te komen als buiten crisistijd. Na een eerste vergadering over een onderwerp schrijven de ondersteunende secretarissen een concept-advies, dat opnieuw wordt besproken en gewogen. Soms vergaderen ze een derde keer. Volgens Wim Derksen past deze gedegen manier van werken bij de cultuur van het ambtelijk secretariaat van de Gezondheidsraad. „Snel even zeggen hoe iets zit kan niet, dat zou ten koste gaan van de kwaliteit.” De afgelopen tijd ging het tempo wel omhoog: de raad moest soms in dagen of weken tot een advies komen, in plaats van maanden of jaren.

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat minister De Jonge soms te angstvallig vasthoudt aan het raadplegen van de Gezondheidsraad. Als een internationale organisatie ook al advies heeft uitgebracht, mag hij het adviesorgaan best eens passeren, vindt hij. Zo vroeg De Jonge bijvoorbeeld advies over de vraag of vaccineren ook helpt ook helpen tegen verspreiding van het virus. Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), het Europese RIVM, had daar op 23 april al over gezegd: waarschijnlijk wel. De Gezondheidsraad zei een maand later hetzelfde en baseerde dat advies vooral op de publicatie van het ECDC.

Van het advies hing veel af, bijvoorbeeld of een vaccinatiebewijs voldoende was om veilig te kunnen reizen of toegang kon geven tot evenementen. Een besluit hierover duurde weken langer omdat gewacht werd op het oordeel van de raad. Paternotte: „Als het ECDC een duidelijke richtlijn heeft, dan moet niet steeds de reflex zijn: we vragen weer een nieuw advies. Dat is een onnodige stapeling van adviezen. In crisistijd is een maand heel veel. Kan het er niet een keer binnen 24 uur liggen?”

Minder aanvragen is ook voor de raad goed, meent Paternotte. „Dan belast je die minder zodat die zich meer met de echt grote en belangrijke vraagstukken kan bezighouden.”

De voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kullberg, is hoogleraar interne geneeskunde en oprichter van het Radboud Centrum voor Infectieziekten (RCI). Hij is deze crisis meer op de achtergrond, hoewel hij de adviezen af en toe toelicht op televisie. Kullberg snapt dat politici in een crisis het liefst „onmiddellijk” antwoord krijgen op hun vragen. Maar hij vindt dat het soms een meerwaarde kan hebben als er iets langer over wordt nagedacht. „De stand van de wetenschap verandert op dit onderwerp elke dag, dat houden we allemaal bij. De functie van de Gezondheidsraad is juist ook om al het nieuws en de opvattingen te integreren. Er is wetenschappelijke reflectie nodig, ook in een crisis.”

Viroloog Marion Koopmans ziet wel iets in „een internationale adviesraad” om beter informatie uit te wisselen. Ze denkt dat je sommige adviezen uit het buitenland direct kan overnemen, maar niet allemaal. „Ieder land heeft toch z’n eigen pakket vaccins waar je nationaal een uitspraak over wil doen.”

Vertraagde vaccinatie

Bij de advisering over AstraZeneca kreeg de Gezondheidsraad het verwijt het vaccinatieproces te vertragen. „Het was een goed en verantwoordelijk advies – op één klein detail na: de context van een acute gezondheidscrisis in vaccinschaarste”, schreef NRC-columniste en microbioloog Rosanne Hertzberger. „Op de dag dat het advies verscheen, vochten bijna 400 mensen jonger dan 65 jaar op de intensive care voor hun leven.”

De Jonge nam het advies van de Gezondheidsraad over. Het gevolg was niet alleen dat tienduizenden prikafspraken opnieuw moesten worden gemaakt, waardoor mensen langer onbeschermd bleven, maar ook dat 60-plussers, voor wie het vaccin wél was goedgekeurd, dit vaccin niet meer wilden. De Gezondheidsraad ondergroef zo ook nog eens het vertrouwen in het vaccin, was het verwijt.

Snel even zeggen hoe iets zit kan niet, dat zou ten koste gaan van de kwaliteit Wim Derksen emeritus hoogleraar

Eind april besloten verschillende landen het AstraZeneca-vaccin toch ook voor vijftigers te gebruiken. De Gezondheidsraad kwam pas begin deze maand met een advies. Toen waren de meeste vijftigers in Nederland al ingeënt met andere vaccins en waren inmiddels de dertigers aan de beurt, voor wie het vaccin niet gebruikt kon worden.

Gezondheidsraad-voorzitter Kullberg zegt dat zijn raad nooit heeft aanbevolen te stoppen met het vaccineren met AstraZeneca. „Ons advies is steeds geweest: ga door, maar zet de beschikbare vaccins slimmer in.” Oftewel: geef AstraZeneca juist aan ouderen, die minder kans hebben op de bijwerking, en Pfizer juist aan jongeren. „Als de keuze zou zijn geweest tussen AstraZeneca en niet vaccineren, dan kom je tot een hele andere afweging”, aldus Kullberg. Hij zegt dat de raad later nog is „gesterkt” in de beslissing over AstraZeneca, omdat uit nieuwe gegevens bleek dat de bijwerking vaker voorkwam dan destijds bekend was.

Volgens Kullberg probeert de Gezondheidsraad in zijn adviezen wel rekening te houden met de uitvoerbaarheid en de vaccinatiebereidheid, maar de veiligheid staat altijd voorop. Het risico dat mensen trombose zouden kunnen krijgen woog dus zwaarder mee. „Het is onze taak om naar het grotere plaatje te kijken, iets verder in de toekomst. Aanpassingen aan het programma zijn lastig, maar op de lange termijn gunstig.”

Hoogleraar Prins waarschuwt voor de gevolgen van het doorgaan met vaccineren op het moment dat meldingen van bijwerkingen worden gedaan. „Het vertrouwen in het programma als geheel is heel belangrijk, je wil niet de suggestie wekken dat bijwerkingen weg worden gemoffeld.”

Ongevraagd advies

De Gezondheidsraad adviseerde woensdag 2 juni op eigen initiatief om het Janssen-vaccin niet meer te gebruiken voor nog te vaccineren jongere leeftijdsgroepen. Nederland beschikte over voldoende mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna die ook betere bescherming bieden. Het advies kwam in een week waarin met Janssen werd gevaccineerd, waardoor op het ministerie van Volksgezondheid grote zorgen ontstonden over de gevolgen voor het vertrouwen in het vaccin.

De Jonge werd pas de avond ervoor op de hoogte gesteld. Het heeft toen even flink „geknetterd” tussen de minister en zijn belangrijkste adviesorgaan, zeggen ingewijden. De Jonge sprak een dag later van „een lastig advies”. „Het is theoretisch te volgen maar praktisch lastig hanteerbaar, zéker in deze fase.” De Jonge nam het advies toch over, maar besloot daarna dat jongere mensen alsnog vrijwillig voor Janssen kunnen kiezen.

Is het niet onhandig om de minister middenin een vaccinatiecampagne te overvallen met een ongevraagd advies? Voorzitter Kullberg vindt juist dat zoiets bij de onafhankelijke positie van de Gezondheidsraad hoort. „Zo staat het in onze taakomschrijving: wij geven gevraagd en ongevraagd advies.” Hij vindt het juist een teken van kracht als je de advisering over vaccinaties durft aan te passen als er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn. „Als je als politicus van visie verandert ben je een zwabberaar, voor de wetenschap is dat juist de kern.”