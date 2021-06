EU legt Wit-Rusland opnieuw sancties op na arrestatie journalist

De Europese Raad heeft donderdag economische sancties ingesteld tegen Wit-Rusland vanwege „ernstige mensenrechtenschendingen”. Directe aanleiding is de arrestatie van journalist Roman Pratasevitsj, nadat het vliegtuig waarin hij zat tot landen werd gedwongen.

Het is vanaf nu verboden om apparatuur of software te verkopen die gebruikt kan worden om telefoontjes af te tappen of het internet te monitoren. Daarnaast beperkt de EU de handel van petroleumproducten, goederen die gebruikt worden voor maken van tabaksproducten en potas, een mengsel van zouten dat onder meer wordt gebruikt voor kunstmest. Ook het verstrekken van verzekeringen aan de Wit-Russische regering of overheidsinstanties is vanaf nu verboden. De Europese Investeringsbank zet alle uitbetalingen aan projecten in de publieke sector in het land stop.

In de verklaring van de Europese Raad staat dat de maatregelen een reactie zijn op de gewelddadige onderdrukking van de burgerbeweging, de oppositie en journalisten. Op 23 mei 2021 heeft Wit-Rusland een vliegtuig van Ryanair gedwongen te landen in Minsk. Eenmaal op de grond is Pratasevitsj samen met zijn vriendin Sofia Sapega gearresteerd. Dat leidde tot woedende internationale reacties.

Eerder deze week nam de Europese Unie strafmaatregelen tegen 78 personen en acht bedrijven in Wit-Rusland. De sancties houden in dat de tegoeden in de EU worden bevroren en dat de betrokkenen geen geld uit de EU kunnen ontvangen. Ook kunnen ze niet meer naar of door de EU reizen. Sinds oktober 2020 trof de EU al drie keer eerder sancties tegen Wit-Rusland. Regeringsleiders van de EU erkennen de uitslag van de verkiezingen van vorig jaar niet, omdat ze niet vrij en niet eerlijk zouden zijn verlopen.