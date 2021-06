‘Elektrische auto al in 2033 dominant’

Joe Biden geeft het laatste zetje. In 2033 worden voor het eerst wereldwijd meer elektrische auto’s verkocht dan brandstofauto’s, ruim vijf jaar eerder dan tot dusver werd aangenomen. Dat concludeert consultancykantoor EY in een nieuw onderzoek naar de verkoop van elektrische auto’s.

Volgens het onderzoek, een voorspelling gebaseerd op kunstmatige intelligentie, zal in 2045 nog slechts 1 procent van de wereldwijde autoverkopen vallen in de categorie niet-elektrisch. Met name in China en Europa gaat de ontwikkeling de komende jaren snel. Het omslagpunt voor China ligt in 2033, voor Europa zelfs al in 2028.

Toch komt de vervroeging van het wereldwijde omslagpunt ook voor een belangrijk deel op het conto van een ander land: de Verenigde Staten. Het onderzoek van EY biedt een van de eerste inkijkjes in de mogelijke effecten van een recent aangekondigd ambitieus elektrificatieprogramma van de Amerikaanse president Joe Biden.

EY verwacht dat in de Verenigde Staten vanaf 2036 meer elektrische auto’s zullen worden verkocht dan brandstofauto’s. Dat is grotendeels het gevolg van een investeringsprogramma van 174 miljard dollar van Biden. Tot dusver lopen de Verenigde Staten ver achter op Europa en China wat het elektrificeren van vervoer betreft. Onder de vorige president, Donald Trump, werd juist rijden op brandstof gestimuleerd.

Biden wil daar nu een radicale omslag in teweegbrengen, als onderdeel van het terugkeren van de Verenigde Staten in het klimaatakkoord van Parijs. In de miljardeninvestering ligt onder meer besloten dat aan een grootschalige batterijproductie in de Verenigde Staten wordt begonnen en dat belastingvoordelen worden verstrekt voor het aanschaffen van elektrische auto’s van Amerikaanse fabrikanten. Ook gaat de overheid – posterijen, schoolbussen – versneld overstappen op elektrisch rijden en is het de bedoeling dat in 2030 een half miljoen laadstations in de Verenigde Staten zijn gebouwd.

Deze Amerikaanse steun voor elektrisch rijden heeft volgens EY significante invloed op het moment waarop in de wereld de elektrische auto dominant wordt. „Het zijn ambitieuze doelen”, zei onderzoeker Randy Miller woensdag tegen financieel persbureau Bloomberg. „Die gaan een groot effect hebben.”

Ook in Europa en China is de steun van overheden grotendeels verantwoordelijk voor het versnellen van de elektrificatie, aldus EY – hoewel het onderzoek ook opmerkt dat jongeren steeds vaker expliciet op zoek zijn naar een elektrische auto. Afgelopen jaar werd in Europa steeds nadrukkelijker gesproken over het stellen van een deadline voor de verkoop van brandstofauto’s. Het Verenigd Koninkrijk heeft deze al gesteld, op 2030 (hybrides tot en met 2035).

Ook Nederland lobbyt in Brussel voor een ‘exit’ in 2030. In Nederland was in 2020 ongeveer één op de vijf verkochte auto’s een elektrisch model. In totaal werden er ongeveer 356.000 auto’s verkocht.

Lees ook deze analyse: De VS willen weer vooropgaan in de aanpak van de klimaatcrisis. Wie zit daarop te wachten?