Eerste Trump-supporter veroordeeld voor Capitoolbestorming

Voor het eerst is een Trump-supporter veroordeeld voor het binnendringen van het Capitool in Washington D.C. op 6 januari dit jaar. De bestorming vond plaats nadat de destijds Amerikaans president Donald Trump zijn aanhangers opriep te protesteren op de dag dat de verkiezing van Joe Biden bekrachtigd werd door het Congres. De vrouw uit Indiana (48) werd gearresteerd vanwege haar deelname en kreeg van de rechter drie jaar voorwaardelijke celstraf, een boete van 500 euro en 120 uur aan taakstraf. Dat melden internationale persbureaus woensdagavond.

Voor de bestorming van het Capitool zijn zo’n vijfhonderd mensen gearresteerd in de Verenigde Staten. In de onrust bij het overheidsgebouw waar zowel de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zetelen, vielen vijf doden. Na de bestorming schreef de vrouw uit Indiana op Facebook dat het de „beste dag ooit” was. Bij de rechter betuigde ze echter haar spijt. Ze zei zich te schamen voor het geweld op die dag. Zelf was ze volgens haar advocaten niet betrokken bij het geweld. Ze pleitte wel schuldig voor het illegaal betreden van het Capitool.

Na haar arrestatie heeft de vrouw op aanraden van haar advocaat verschillende films gekeken, zoals Schindler’s List en Burning Tulsa. De vrouw zei hiervan geleerd te hebben dat mensen van alle kleuren veilig over straat moeten kunnen. De rechter zei dat hij de straf voor de vrouw veelvuldig afgewogen had. „Het was geen vredige demonstratie en het was geen ongeluk”, stelde hij in zijn uitspraak. Hij zei zich zorgen te maken om de mensen die het geweld bagatelliseren dat plaatsvond. In de afgelopen week hebben vijf mensen betrokken bij de Capitoolbestorming hun schuld betuigd voor het illegaal betreden van het overheidsgebouw.

Woensdag bekende ook voor het eerst een lid van een complotdenkersgroep schuld voor de rechter. De man uit Florida (55) en vijftien andere leden van de groep Oath Keepers worden beschuldigd van samenzwering met het doel de ‘officiële procedure’ te belemmeren. De groep wordt ervan verdacht naar Washington te zijn gekomen met de intentie om geweld te gebruiken om de stemming van het Congres te stoppen. De 55-jarige man gaat meewerken in het onderzoek naar de groep, waardoor hij mogelijk strafvermindering krijgt.

