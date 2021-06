Een nieuwe goudmijn voor Hollywood: podcasts

Een goed idee voor een televisieserie is goud waard in Hollywood. Met een almaar groeiend aantal streamingdiensten en een haast onverzadigbaar kijkpubliek, zijn studio’s naarstig op zoek naar originele content om aan de vraag te blijven voldoen. Daarom worden oude series aan de lopende band afgestoft, videogames bewerkt en (obscure) comics uitgeplozen op zoek naar een nieuwe invalshoek of een personage dat nog geen eigen verfilming kreeg. Filmrechten van nieuwe, veelbelovende romans worden al geveild nog voordat het boek is uitgebracht en ook de rechten van kranten- en tijdschriftenartikelen worden regelmatig voor veel geld aangekocht om te mogen bewerken tot televisieserie.

Maar de spannendste, meest populaire goudmijn van het moment is de podcast. Het audiomedium bleek de laatste jaren al een interessante bron voor Hollywood, en bracht televisieseries als Homecoming met Julia Roberts, de Amazon Prime anthologieserie Lore, true crime dramaserie Dirty John, en Netflix-succes Unbelievable (gebaseerd op een aflevering van This American Life) voort. Maar het aantal podcasts dat de komende maanden zal verschijnen in serievorm is zo groot, dat het medium volgens website Deadline inmiddels evenveel ideeën voor Hollywood voortbrengt als de literaire wereld.

Televisiebewerkingen

Een kleine greep uit titels: Deze week presenteerde Apple TV+ de eerste trailer van The Shrink Next Door met Paul Rudd en Will Ferrell in de hoofdrollen die in november uitkomt. De serie is een bewerking van de podcast met dezelfde naam, geproduceerd door podcastnetwerk Wondery, over een psychiater die zijn relaties met patiënten uitbuitte voor persoonlijk gewin.

Een andere productie van Wondery die in juli op de Amerikaanse streamingdienst Peacock het tv-licht ziet, is het waargebeurde Dr. Death, met acteur Joshua Jackson als een jonge Texaanse chirurg die tientallen patiënten ernstig verwondde tijdens zijn operaties.

En op Netflix verschijnt volgende week Somos., een miniserie over het onderbelichte bloedbad dat een drugskartel in een klein Mexicaans stadje vlakbij de Amerikaanse grens in 2011 aanrichtte. De serie is gebaseerd op een artikel dat in 2017 op ProPublica verscheen, en waarvan podcastservice Audible een podcast maakte.

Andere populaire podcasts waarvan de televisiebewerking onlangs is aangekondigd, zijn Wind of Change, Nice White Parents, WeChrashed, West Cork, Slow Burn en Joe Exotic.

„Podcast zijn momenteel het meest sexy intellectuele eigendom”, zei hoofd podcastinitiatieven Caroline Edwards van talentenagentschap ICM Partners onlangs tegen website Deadline. „Als je een succesvolle show hebt, is de kans erg groot dat iemand dit heel graag in een tv- of filmproject wil gieten.”

Makkelijk te vertalen

Intellectueel eigendom, I.P. in het Engels, is datgene waar de streamers onderling om strijden: zoveel mogelijk eigen, originele content. En podcasts zijn de ideale I.P.. Alleen al omdat ze een ingebouwd publiek hebben dat al uren in het onderwerp heeft geïnvesteerd, en dit hoogstwaarschijnlijk nog een keer wil doen.

Daarnaast is een podcast een stuk makkelijker te vertalen naar het kleine scherm dan een boek of tijdschriftartikel. Het verhaal is meestal al episodisch verteld, er is een duidelijke spanningsboog, er zijn geluidseffecten en soms zelfs stemacteurs. In tegenstelling tot bij een boek of krantenartikel, is het script voor de televisieserie dus eigenlijk al geschreven.

En het is ook nog eens een script dat al die Hollywood agenten en producenten op zoek naar nieuwe I.P. niet hoeven te lezen, maar in de auto kunnen luisteren. Een pluspunt dat in een stad als Los Angeles - waar men uren in de auto doorbrengt - niet onderschat mag worden.

De enorme interesse uit Hollywood heeft uiteraard invloed op de podcastwereld. Want waar de verhalende, non-fictie podcastvorm van oudsher minder reclame-inkomsten binnenbracht dan de praatpodcasts, wordt juist de eerste vorm opgepikt door Hollywood. Makers, zeker van de grotere podcastplatforms, denken daarom niet alleen meer aan hoe goed een verhaal werkt in audiovorm, maar ook of het vertaald kan worden naar het scherm.

Of dit uiteindelijk goed of slecht zal uitpakken voor het podcastmedium, moet worden bezien. Maar op de korte termijn levert het in ieder geval een flinke hoeveelheid veelbelovende televisieseries op.