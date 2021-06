Dordrechts Museum krijgt schilderij Turner in langdurige bruikleen

Het Dordrechts Museum heeft een vroeg landschap van de Britse schilder Joseph Mallord William Turner in langdurige bruikleen gekregen. Dat maakte het museum donderdagmorgen bekend.

Het gaat om Whalley Bridge and Abbey (1811), een doek dat Turner in Lancashire schilderde en dat een jaar geleden bij veilinghuis Sotheby’s werd verkocht voor omgerekend 1,5 miljoen euro. In overleg met het Dordrechts Museum kocht een particuliere verzamelaar het schilderij. Over de eigenaar wil het museum alleen kwijt dat hij een goede band met het museum heeft en al langere tijd met het museum op zoek was naar een topstuk om met het publiek te delen.

Landschapschilder

Turner (1775)-1851) is de beroemdste kunstenaar van Engeland. Hij wordt internationaal beschouwd als een van de belangrijkste en meest originele landschapschilders ooit. Zijn werk is in Nederland nauwelijks vertegenwoordigd. Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit twee aquarellen van hem, en Museum de Fundatie in Zwolle een kleine, late olieverfschets.

Turner liet zich inspireren door de Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst en het werk van de Dordtse schilder Aelbert Cuyp (1620-1691) in het bijzonder. Tussen 1817 en 1835 bezocht de Brit Dordrecht viermaal. Reizen waarvan tientallen schetsen en ook een geschilderd stadsgezicht bewaard zijn gebleven.

Volgens cultuurwethouder Piet Sleeking zet de bruikleen Dordrecht op de kaart: „Dordrecht is niet alleen de stad van Cuyp, maar ook van Turner.”

Het schilderij is vanaf vrijdag in de Cuypzaal van het museum te zien. Op 3 oktober opent het Dordrechts Museum de tentoonstelling In het licht van Cuyp, over de impact van Cuyp op de Engelse landschapsschilders. De bruikleen zal in deze tentoonstelling getoond worden naast schilderijen van Cuyp en Turner uit buitenlandse musea en particuliere collecties.