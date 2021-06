Doja Cat is een superster in wording op ‘Planet Her’

In de video bij haar laatste hit ‘Need to Know’ krioelt Doja Cat (25) sexy door een zitkuil. Met haar felroze haren en groene huid lijkt ze half manga-pop, half buitenaards wezen. Ze wordt omgeven door alien-vriendinnen, onder wie zangeres Grimes.

Amalaratna Zandile Dlamini zoals de superster in wording eigenlijk heet, zet een fantasiepersonage neer, net als Grimes en Nicki Minaj, haar grote voorbeelden. Het decor oogt als een kruising tussen Star Wars en de gelikte muziekvideo’s uit de jaren 90 van Hype Williams. Doja Cat zingt kirrend en zoet hoe ze een man de ‘maat’ neemt, tot ze begint te rappen. Dan laat de kat haar klauwtjes zien en krijgt haar stem een rauwe ondertoon.

Het is een typische Doja Cat-formule: futuristische kostuums en accessoires, geile teksten en de juiste verhouding tussen pop en trap. Neem ‘Kiss Me More’, haar huidige grote hit met zangeres SZA, al meer dan 114 miljoen keer bekeken op YouTube. Het begint als een licht ondeugend en lief deinend popliedje, vergelijkbaar met Dua Lipa’s ‘Levitating’. In de video zien we een knappe astronaut die in een kano door een futuristisch roze maanlandschap dwaalt en als moderne Odysseus betoverd raakt door de twee sirenen. „Can you kiss me more”, zingt ze liefjes, maar plots rapt ze onomwonden als Megan Thee Stallion en Cardi B over wat ze echt wil – maar dan zonder creatieve ‘Big Mac’-metaforen („I, I feel like fucking somethin”).

Futuristische sterrenstof

Het is precies die combinatie – het suikerzoete van pop en het rauwe, onomwondene van rap – dat Doja Cat aantrekkelijk maakt. Daarbij deinst ze er niet voor terug haar eigen seksualiteit uit te buiten onder een laagje futuristische sterrenstof. Deze Barbarella is evenveel K3 als Lil’ Kim, zit ergens tussen Grimes en Nicki Minaj, die ze bedankt aan het eind van goofy ‘Get Into it (Yuh)’ van producer Y2K.

Qua sterpotentieel lijkt ze op Dua Lipa, Lady Gaga en Ariana Grande, al ligt ze regelmatig onder vuur. Dr. Luke, de producer die door zangeres Ke$ha beschuldigd werd van verkrachting, schreef mee aan hits voor al haar albums, waaronder ook het voor een Grammy genomineerde ‘Say So’. Dat was aanleiding voor Fiona Apple om de Grammy’s te boycotten. Doja Cat trad er gewoon op, als sexy robot. Ze geeft er niet om wat de wereld denkt maar wil de wereld vooral entertainen.

Ze brak door dankzij de zelfgemaakte pixelvideo ‘Mooo! (Bitch, I’m a cow )’ uit 2018, die viral ging op Twitter. Online werd ze beschuldigd van homofobe en racistische uitlatingen. Ze is niet bepaald ‘woke’, eerder een provocatieve internetrebel en zelfverklaard chatroomverslaafde. Mede dankzij TikTok waarop het nummer viral ging door een bijbehorend dansje (en een remix van Nicki Minaj) kwam discopophit ‘Say So’ harder dan een komeet de Billboard Top-100-binnen. Ze maakte er een metalversie van die ze live speelde op de MTV EMA-awards. Doja is een kleurrijk personage dat niet van hokjes houdt en dat hoor je op haar derde studio-album. Opener ‘Woman’ is een verrassende dancehallbeat met steeldrums, daarna volgt een reggaetonbeat op ‘Naked’, superzoete hyperpop met barokke klavecimbel akkoorden (‘Payday’) en het ongewoon kwetsbare ‘Alone’.

Alle nummers zijn even aanstekelijk, maar Doja is op haar best in duo-verband. Uitschieters zijn de luchtige r&b-hits met Ariana Grande en The Weeknd en de pophits met J.I.D en SZA. Geen duurt langer dan drie minuten. Doja Cat maakt muziek voor de Tik Tok-generatie: korte oorwurm-refreintjes die zich perfect lenen voor onder een video. Een goede ‘hook’ is eigenlijk al genoeg.

Cover van het nieuwe album Planet Her van Doja Cat. Foto Kemosabe Records/RCA Records/ AP

Pop Doja Cat. Planet Her Kemosabe Records/ RCA Records Planet Her verschijnt 24/6 om 24.00uur op Spotify. ●●●●●