Dode en 99 vermisten na instorting van appartementencomplex Miami

Zeker 99 mensen worden nog vermist nadat een appartementencomplex in de Amerikaanse stad Miami donderdag gedeeltelijk instortte. Eén persoon kwam om het leven en vele anderen kwamen vast te zitten onder het puin van het gebouw van twaalf verdiepingen. Gevreesd wordt dat het dodental fors zal oplopen, meldt persbureau AP.

Zeker tien mensen zijn bij de instorting gewond geraakt. De politie had donderdagavond 53 inwoners of mensen die zich in het pand bevonden weten te lokaliseren. Reddingswerkers zochten tot in de avonduren door naar meer overlevenden en gingen daar ook tijdens de nacht mee door. Daarbij wordt onder meer geluisterd of mensen die vastzitten geluiden maken. Ook worden teams met honden ingezet.

De oorzaak van de instorting is niet bekend. De plek van het complex, aan de kust van Miami even ten noorden van Miami Beach, was een enorme ravage, met een deel van het gebouw nog overeind en een ander deel volledig ingezakt. Volgens de burgemeester van het district Surfside zijn de verdiepingen „als pannenkoeken” op elkaar gevallen. „Dat is hartverscheurend, want het betekent dat we minder succes zullen hebben dan we hadden gewild om mensen levend te vinden.”

Niets vernomen

Het is niet duidelijk hoeveel van de 99 nog vermisten zich in het appartementencomplex bevonden toen het donderdagochtend vroeg rond 01.30 uur lokale tijd gedeeltelijk instortte. „Ze zijn vermist omdat er niets van hen is vernomen of omdat ze geen familie of vrienden hebben gebeld om te zeggen dat ze in orde zijn”, zei een politiecommissaris tegen The Washington Post.

Het gebouw van 130 appartementen, dat is opgeleverd in 1981, onderging reparaties. Volgens de locoburgemeester van Surfside, Tina Paul, had het gebouw een dag eerder een inspectie doorstaan. Ingenieurs onderzoeken de oorzaak van het ongeluk nog.

Ongeveer de helft van de appartementen is door de instorting verwoest, verklaarde de burgemeester. Het gebouw heeft bewoners die er het hele jaar door wonen, en ook zogenoemde ‘snowbirds’, mensen uit noordelijke delen van de Verenigde Staten en Canada die in Florida overwinteren.