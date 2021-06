De series van week 25: Solos, Sex/Life en The Drowning

Solos

Anne Hathaway, Morgan Freeman, Helen Mirren en Uzo Aduba hebben hoofdrollen in een opvallende anthologieserie (elke aflevering een nieuw verhaal met andere personages). De reeks speelt zich af in de nabije toekomst. De schaal is vanwege coronamaatregelen tijdens het filmen klein gehouden: de acteurs spelen grotendeels alleen en houden monologen over het leven en eenzaamheid. Een van de afleveringen speelt zich af tijdens de nasleep van een pandemie. Amazon Prime, 7 afleveringen.

Sex/Life

Een huisvrouw is klaar met haar veilige leventje en denkt terug aan haar losbandige verleden. Billie (Sarah Shahi) begint de oude avonturen met haar ex op te schrijven. Haar man vindt dit dagboek. Is dit het begin van „een seksuele revolutie” in haar huwelijk? Of vliegt alles hierna van de rails? Netflix, 9 afleveringen.

The Drowning

Britse thrillerserie over een vrouw die worstelt met het leven sinds de vermissing van haar vierjarige zoontje. De politie gaat uit van een verdrinkingsdood, maar een lichaam is nooit gevonden. Tien jaar na de verdwijning denkt Jodie Walsh (Jill Halfpenny) dat ze de verdwenen zoon ziet. Jodie probeert contact te leggen met de jongen. NPO Plus, 4 afleveringen.