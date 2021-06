De Efteling vervangt veelbesproken attractie Monsieur Cannibale

De Efteling vervangt de veelbesproken attractie Monsieur Cannibale. Na de zomer wordt die omgebouwd tot een nieuwe attractie, die in het teken staat van het sprookje Sinbad de Zeeman. Monsieur Cannibale staat al jaren ter discussie sinds activisten de attractie typeerde als racistische karikatuur. Eerder paste de Efteling het uiterlijk van de attractie na veel kritiek al aan, nu heeft de parkleiding besloten om tot vervanging over te gaan.

Het pretpark stelt donderdag dat Monsieur Cannibale sneuvelt vanwege uitbreidingsplannen, die vorige maand zijn goedgekeurd door de Raad van State. Het Avonturendoolhof en Monsieur Cannibale krijgen een aanpassing naar het sprookje van Sinbad de Zeeman. De techniek van Monsieur Cannibale blijft hetzelfde: bezoekers draaien alleen niet meer rond in kookpotten, maar in bootjes die terechtkomen in een zeestorm. Daarmee komt na 33 jaar een einde aan de veelbesproken attractie.

Monsieur Cannibale kwam in de zomer van 2016 onder vuur te liggen na ferme kritiek van de actiegroep Stop Racist Stereotypes (SOS). De attractie is een schijf met schotels die ronddraaien om een grote pop van een zwarte man (de kannibaal) met een pollepel als bot door zijn neus gestoken. Die afbeelding karakteriseerde racisme, aldus SOS. Twee jaar geleden verwijderde de Efteling het kroeshaar en neusringen van de attractie.

Een andere attractie die onderwerp van een maatschappelijke discussie werd, was Carnaval Festival. Daarin maakten bezoekers een reis langs de culturen van de wereld. Van de 275 poppetjes waren er vijf zwart, zij werden getoond als bosjesmannen en hadden kroeshaar en neusringen. Begin 2019 werden die uiterlijke kenmerken vervangen voor Afrikaanse klederdracht.