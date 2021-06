Criticus Palestijnse Autoriteit komt om tijdens arrestatie

De Palestijnse activist Nizar Banat, bekend om zijn felle kritiek op de Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas, is donderdagochtend om het leven gekomen bij zijn arrestatie in zijn huis in Durra bij Hebron. In een verklaring noemen familieleden de dood van de activist ‘moord met voorbedachten rade’. Palestijnse activisten kondigen op sociale media demonstraties aan om de vrijheid van meningsuiting te beschermen en gerechtigheid te vragen.

Volgens de officiële lezing werd Banat naar een ziekenhuis in Hebron vervoerd nadat zijn „gezondheidstoestand achteruit was gegaan”. Familieleden troffen zijn lichaam daar echter niet aan en vermoeden dat de autoriteiten het achterhouden. Getuigen verklaarden in de media dat veiligheidstroepen Banat tijdens zijn arrestatie hard sloegen met houten en metalen stokken.

Banat leverde regelmatig uitgesproken kritiek op het Palestijnse zelfbestuur in Ramallah. Hij had zich namens een oppositiepartij kandidaat gesteld voor de parlementsverkiezingen, die president Abbas uiteindelijk zou afblazen. Deze week nog bekritiseerde Banat een overeenkomst tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël waarin de Palestijnen Pfizer-vaccins van Israël zouden krijgen waarvan de de houdbaarheidsdatum relatief snel zou verlopen. In ruil daarvoor zou de PA een later verwachte levering overdragen aan de Israëliërs. De PA blies de deal af na een storm van kritiek.

Vrijheid van meningsuiting

Banat werd in het verleden meermalen gearresteerd door Palestijnse veiligheidsdiensten. Nadat begin mei zijn huis werd beschoten en vernield, riep de Europese vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden het Palestijnse zelfbestuur op vrijheid van meningsuiting te accepteren.

De Palestijnse Autoriteit treedt hard op tegen dissidenten. Kritische geluiden op sociale media worden gesmoord, activisten en journalisten opgepakt. Volgens een in 2018 gepubliceerd rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vindt in Palestijnse gevangenissen stelselmatig marteling plaats.