Consumentenbond dient schadeclaim in om schending privacy door TikTok

TikTok moet Nederlandse kinderen een schadevergoeding van 1,5 miljard euro betalen voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun privégegevens, vinden de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy. De organisaties maken dinsdag bekend een schadeclaim tegen ByteDance, het bedrijf achter de populaire app, in te dienen. Als het bedrijf niet op de eisen ingaat, stappen ze naar de rechter.

Volgens de twee organisaties verzamelde TikTok de afgelopen jaren informatie van 1,2 tot 1,6 miljoen kinderen. Het gaat dan onder meer om profielinformatie, video’s, foto’s en locatiegegevens. Volgens de Consumentenbond en Take Back Your Privacy gebruikte TikTok die data om miljarden winst te maken via gerichte advertentieverkoop. Ook zou de app de gegevens naar het buitenland sturen, zonder dat duidelijk is of de gegevens daar veilig worden bewaard. Ze eisen dan ook dat de informatie verwijderd wordt en dat TikTok zich voortaan aan de wet houdt.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond noemt de werkwijze van de app „pure uitbuiting”, omdat het honderden miljoenen per jaar zou verdienen over de rug van kinderen. TikTok ligt al langer onder vuur vanwege privacyschendingen. Eerder deze maand diende Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) al een claim in. In Engeland is het bedrijf ook aangeklaagd voor de manier waarop het omgaat met de gegevens van kinderen.

